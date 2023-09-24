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Собираться нельзя, телефоны будут прослушивать: в оккупированной Донецкой области ввели ряд запретов

російські окупанти
Фото: Getty Images

Главарь так называемой “ДНР” Денис Пушилин ввел ряд запретов на оккупированной РФ части Донецкой области. Среди ограничений военная цензура и запрет на собрания.

Об этом говорится в указе Пушилина.

— Ввести военную цензуру за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а также контроль за телефонными переговорами. Вводится запрет на проведение собраний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирований, а также других массовых мероприятий…, — говорится в сообщении.

Также оккупанты ввели запрет на проведение забастовок и других способов приостановления или прекращения деятельности организаций.

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Кроме того, введен комендантский час с понедельника по пятницу с 23:00 до 04:00.

Так называемым “чиновникам” и “бюджетникам” запретили выезд без разрешения куда-либо, кроме России.

Ранее в ВСУ сообщили, что на Таврическом направлении российские оккупанты переодеваются в военную форму украинских защитников.

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Война в Украине, Донецкая область
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