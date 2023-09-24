Збиратися не можна, телефони прослуховуватимуть: на окупованій Донеччині ввели низку заборон

Ватажок так званої “ДНР” Денис Пушилін запровадив низку заборон на окупованій РФ частині Донеччини. Серед обмежень військова цензура та заборона на зібрання.

Про це йдеться в указі Пушиліна.

– Запровадити військову цензуру за поштовими відправленнями та повідомленнями, що передаються за допомогою телекомунікаційних систем, а також контроль за телефонними переговорами. Вводиться заборона на проведення зборів, мітингів і демонстрацій, походів і пікетувань, а також інших масових заходів…, – говориться в повідомленні.

Також окупанти ввели заборону на проведення страйків та інших способів зупинення або припинення діяльності організацій.

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Окрім того, запроваджено комендантську годину з понеділка до п’ятниці з 23:00 до 04:00.

Так званим “чиновникам” і “бюджетникам” заборонили виїзд без дозволу будь-куди, крім Росії.

Раніше у ЗСУ повідомили, що на Таврійському напрямку російські окупанти перевдягаються у військову форму українських захисників.

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