В районе штаба ЧФ РФ в Севастополе прогремел взрыв
В понедельник, 25 сентября, во временно оккупированном Севастополе прогремел громкий взрыв.
Об этом сообщили местные телеграм-каналы.
Указано, что в районе штаба Черноморского флота РФ виден дым.
В свою очередь так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что глухой звук, который был слышен в центре города — это “запланированный демонтаж части аварийных конструкций на штабе ЧФ флота, осуществленный с помощью контролируемого подрыва”.
Ночью 25 сентября местные в Севастополе тоже сообщали о громких взрывах.
Загрузка
Очень важный визит и очень веские результаты — так охарактеризовал поездку в Америку президент Украины Владимир Зеленский. После встречи с Джо Байденом и его командой, завершившейся поздним вечером по Киевскому времени, можно говорить о новом оборонном пакете на 325 миллионов долларов — это средства ПВО, артиллерия, снаряды.Елена Фроляк