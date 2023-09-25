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В районе штаба ЧФ РФ в Севастополе прогремел взрыв

Вибух

В понедельник, 25 сентября, во временно оккупированном Севастополе прогремел громкий взрыв.

Об этом сообщили местные телеграм-каналы.

Указано, что в районе штаба Черноморского флота РФ виден дым.

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В свою очередь так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что глухой звук, который был слышен в центре города — это “запланированный демонтаж части аварийных конструкций на штабе ЧФ флота, осуществленный с помощью контролируемого подрыва”.

Ночью 25 сентября местные в Севастополе тоже сообщали о громких взрывах.

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Война в Украине, Крым, Севастополь
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