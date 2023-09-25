У районі штабу ЧФ РФ у Севастополі пролунав вибух
У понеділок, 25 вересня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунав гучний вибух.
Про це повідомили місцеві телеграм-канали.
Зазначено, що в районі штабу Чорноморського флоту РФ видно дим.
У свою чергу так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що глухий звук, який було чути в центрі міста – це “запланований демонтаж частини аварійних конструкцій на штабі ЧФ флоту, здійснений за допомогою контрольованого підриву”.
Вночі 25 вересня місцеві у Севастополі теж повідомляли про гучні вибухи .
Завантаження
Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.Олена Фроляк