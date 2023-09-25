У районі штабу ЧФ РФ у Севастополі пролунав вибух

У понеділок, 25 вересня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунав гучний вибух.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали.

Зазначено, що в районі штабу Чорноморського флоту РФ видно дим.

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У свою чергу так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що глухий звук, який було чути в центрі міста – це “запланований демонтаж частини аварійних конструкцій на штабі ЧФ флоту, здійснений за допомогою контрольованого підриву”.

Вночі 25 вересня місцеві у Севастополі теж повідомляли про гучні вибухи .

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