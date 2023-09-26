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Илья Нежигай, редактор ленты

Минобороны России показало видео с “живым” командующим ЧФ РФ. В ССО отреагировали

Минобороны России показало видео с “живым” командующим ЧФ РФ. В ССО отреагировали

Украинские военные заявили, что “уточняют” полученную информацию о вероятной ликвидации командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова после того, как Минобороны России обнародовало видео, на котором он якобы жив и здоров.

В понедельник украинские Силы специальных операций заявили, что был ликвидирован командующий Черноморского флота России Соколов во время удара по штабу флота в оккупированном Крыму. Впрочем уже во вторник Министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором Соколов якобы участвует во встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и другими российскими военачальниками.

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров в комментарии CNN заявил, что если Соколов мертв, то “это хорошая новость для всех”.

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Вместе с тем в комментарии он не подтвердил, но и не опроверг, что Соколов погиб во время удара.

— Он (Соколов, — Ред.) находится на наших временно оккупированных территориях… его там вообще не должно быть. Поэтому, если он погиб, то это хорошая новость для всех, что мы продолжаем деоккупацию нашей территории, — сказал Умеров.

На российских кадрах мужчина, похожий на Соколова, присоединяется к встрече через видеоконференцию. На его форме написано “Соколов В. Н.”, а на экране — кириллические буквы “ЧФ”, аббревиатура Черноморского флота.

Ликвидация командующего ЧФ РФ Соколова — Украина уточняет информацию

Нібито живий Віктор Соколов / Фото: Міноборони РФ

Факты ICTV не могут подтвердить, что это именно Соколов, когда состоялась встреча или где было снято его видеообращение.

— Поскольку россияне были вынуждены срочно опубликовать ответ с якобы живым Соколовым, наши подразделения уточняют информацию, — говорится в сообщении Сил специальных операций Украины в Telegram во вторник.

В ССО добавили, что “источники утверждают, что командующий Черноморского флота есть среди погибших”.

— Многих до сих пор так и не удалось идентифицировать из-за разрозненности фрагментов тел, — уточнили военные.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее во вторник отказался комментировать заявление Украины о гибели Соколова.

Украинские Силы специальных операций ранее заявляли, что в результате пятничного удара по штабу ЧФ РФ в Севастополе погибли 34 человека, в том числе был ликвидирован Виктор Соколов.

Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Россия использует Крым как “логистический хаб” и что “конечной целью, конечно, является деоккупация украинского Крыма”.

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Минобороны России показало видео с “живым” командующим ЧФ РФ. В ССО отреагировали

Фото: Міноборони РФ

Война в Украине, Крым, Росія, Чорноморський флот РФ
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