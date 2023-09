Минобороны России показало видео с “живым” командующим ЧФ РФ. В ССО отреагировали

Украинские военные заявили, что “уточняют” полученную информацию о вероятной ликвидации командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова после того, как Минобороны России обнародовало видео, на котором он якобы жив и здоров.

В понедельник украинские Силы специальных операций заявили, что был ликвидирован командующий Черноморского флота России Соколов во время удара по штабу флота в оккупированном Крыму. Впрочем уже во вторник Министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором Соколов якобы участвует во встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и другими российскими военачальниками.

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров в комментарии CNN заявил, что если Соколов мертв, то “это хорошая новость для всех”.

Вместе с тем в комментарии он не подтвердил, но и не опроверг, что Соколов погиб во время удара.

Killed or not killed? Footage shared by RIA Novosti shows Viktor Nikolayevich Sokolov present at the Russian Ministry of Defense board, headed by Shoigu.

Wether this is footage before or after the strikes on Sevastopol is unknown. For now, it remains a mystery. https://t.co/RXGlUUlZpO pic.twitter.com/LbcGDupW98

— NOELREPORTS ???????? ???????? (@NOELreports) September 26, 2023