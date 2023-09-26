Минобороны России показало видео с “живым” командующим ЧФ РФ. В ССО отреагировали

Украинские военные заявили, что “уточняют” полученную информацию о вероятной ликвидации командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова после того, как Минобороны России обнародовало видео, на котором он якобы жив и здоров.

В понедельник украинские Силы специальных операций заявили, что был ликвидирован командующий Черноморского флота России Соколов во время удара по штабу флота в оккупированном Крыму. Впрочем уже во вторник Министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором Соколов якобы участвует во встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и другими российскими военачальниками.

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров в комментарии CNN заявил, что если Соколов мертв, то “это хорошая новость для всех”.

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Вместе с тем в комментарии он не подтвердил, но и не опроверг, что Соколов погиб во время удара.

— Он (Соколов, — Ред.) находится на наших временно оккупированных территориях… его там вообще не должно быть. Поэтому, если он погиб, то это хорошая новость для всех, что мы продолжаем деоккупацию нашей территории, — сказал Умеров.

Killed or not killed? Footage shared by RIA Novosti shows Viktor Nikolayevich Sokolov present at the Russian Ministry of Defense board, headed by Shoigu. Wether this is footage before or after the strikes on Sevastopol is unknown. For now, it remains a mystery. https://t.co/RXGlUUlZpO pic.twitter.com/LbcGDupW98 — NOELREPORTS ???????? ???????? (@NOELreports) September 26, 2023

На российских кадрах мужчина, похожий на Соколова, присоединяется к встрече через видеоконференцию. На его форме написано “Соколов В. Н.”, а на экране — кириллические буквы “ЧФ”, аббревиатура Черноморского флота.

Факты ICTV не могут подтвердить, что это именно Соколов, когда состоялась встреча или где было снято его видеообращение.

— Поскольку россияне были вынуждены срочно опубликовать ответ с якобы живым Соколовым, наши подразделения уточняют информацию, — говорится в сообщении Сил специальных операций Украины в Telegram во вторник.

В ССО добавили, что “источники утверждают, что командующий Черноморского флота есть среди погибших”.

— Многих до сих пор так и не удалось идентифицировать из-за разрозненности фрагментов тел, — уточнили военные.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее во вторник отказался комментировать заявление Украины о гибели Соколова.

Украинские Силы специальных операций ранее заявляли, что в результате пятничного удара по штабу ЧФ РФ в Севастополе погибли 34 человека, в том числе был ликвидирован Виктор Соколов.

Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Россия использует Крым как “логистический хаб” и что “конечной целью, конечно, является деоккупация украинского Крыма”.

Фото: Міноборони РФ

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