Міноборони Росії показало відео з “живим” командувачем ЧФ РФ. У ССО відреагували

Українські військові заявили, що “уточнюють” отриману інформацію про ймовірну ліквідацію командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова після того, як Міноборони Росії оприлюднило відео, на якому він нібито живий і здоровий.

У понеділок українські Сили спеціальних операцій заявили, що був ліквідований командувач Чорноморського флоту Росії Соколов під час удару по штабу флоту в окупованому Криму. Втім, вже у вівторок Міністерство оборони РФ опублікувало відео, на якому Соколов нібито бере участь у зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу та іншими російськими воєначальниками.

Новий міністр оборони України Рустем Умєров у коментарі CNN заявив, що якщо Соколов мертвий, то “це хороша новина для всіх”.

Разом з тим у коментарі він не підтвердив, але й не спростував, що Соколов загинув під час удару.

Killed or not killed? Footage shared by RIA Novosti shows Viktor Nikolayevich Sokolov present at the Russian Ministry of Defense board, headed by Shoigu.

Wether this is footage before or after the strikes on Sevastopol is unknown. For now, it remains a mystery. https://t.co/RXGlUUlZpO pic.twitter.com/LbcGDupW98

— NOELREPORTS ???????? ???????? (@NOELreports) September 26, 2023