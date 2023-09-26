Міноборони Росії показало відео з “живим” командувачем ЧФ РФ. У ССО відреагували

Українські військові заявили, що “уточнюють” отриману інформацію про ймовірну ліквідацію командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова після того, як Міноборони Росії оприлюднило відео, на якому він нібито живий і здоровий.

У понеділок українські Сили спеціальних операцій заявили, що був ліквідований командувач Чорноморського флоту Росії Соколов під час удару по штабу флоту в окупованому Криму. Втім, вже у вівторок Міністерство оборони РФ опублікувало відео, на якому Соколов нібито бере участь у зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу та іншими російськими воєначальниками.

Новий міністр оборони України Рустем Умєров у коментарі CNN заявив, що якщо Соколов мертвий, то “це хороша новина для всіх”.

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Разом з тим у коментарі він не підтвердив, але й не спростував, що Соколов загинув під час удару.

– Він (Соколов, – Ред.) перебуває на наших тимчасово окупованих територіях … його там взагалі не повинно бути. Тому, якщо він загинув, то це хороша новина для всіх, що ми продовжуємо деокупацію нашої території, – сказав Умєров.

Killed or not killed? Footage shared by RIA Novosti shows Viktor Nikolayevich Sokolov present at the Russian Ministry of Defense board, headed by Shoigu. Wether this is footage before or after the strikes on Sevastopol is unknown. For now, it remains a mystery. https://t.co/RXGlUUlZpO pic.twitter.com/LbcGDupW98 — NOELREPORTS ???????? ???????? (@NOELreports) September 26, 2023

На російських кадрах чоловік, схожий на Соколова, приєднується до зустрічі через відеоконференцію. На його формі написано “Соколов В.Н.”, а на екрані – кириличні літери “ЧФ”, абревіатура Чорноморського флоту.

Факти ICTV не можуть підтвердити, що це саме Соколов, коли відбулася зустріч або де було знято його відеозвернення.

– Оскільки росіяни були змушені терміново опублікувати відповідь з нібито живим Соколовим, наші підрозділи уточнюють інформацію, – йдеться в повідомленні Сил спеціальних операцій України в Telegram у вівторок.

У ССО додали, що “джерела стверджують, що командувач Чорноморського флоту є серед загиблих”.

– Багато кого досі так і не вдалося ідентифікувати через розрізненість фрагментів тіл, – уточнили військові.

Речник Кремля Дмитро Пєсков раніше у вівторок відмовився коментувати заяву України про загибель Соколова.

Українські Сили спеціальних операцій раніше заявляли, що в результаті п’ятничного удару по штабу ЧФ РФ в Севастополі загинули 34 людини, в тому числі був ліквідований Віктор Соколов.

Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Росія використовує Крим як “логістичний хаб” і що “кінцевою метою, звичайно, є деокупація українського Криму”.

Фото: Міноборони РФ

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