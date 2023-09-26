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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Міноборони Росії показало відео з “живим” командувачем ЧФ РФ. У ССО відреагували

Міноборони Росії показало відео з “живим” командувачем ЧФ РФ. У ССО відреагували

Українські військові заявили, що “уточнюють” отриману інформацію про ймовірну ліквідацію командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова після того, як Міноборони Росії оприлюднило відео, на якому він нібито живий і здоровий.

У понеділок українські Сили спеціальних операцій заявили, що був ліквідований командувач Чорноморського флоту Росії Соколов під час удару по штабу флоту в окупованому Криму. Втім, вже у вівторок Міністерство оборони РФ опублікувало відео, на якому Соколов нібито бере участь у зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу та іншими російськими воєначальниками.

Новий міністр оборони України Рустем Умєров у коментарі CNN заявив, що якщо Соколов мертвий, то “це хороша новина для всіх”.

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Разом з тим у коментарі він не підтвердив, але й не спростував, що Соколов загинув під час удару.

– Він (Соколов, – Ред.) перебуває на наших тимчасово окупованих територіях … його там взагалі не повинно бути. Тому, якщо він загинув, то це хороша новина для всіх, що ми продовжуємо деокупацію нашої території, – сказав Умєров.

На російських кадрах чоловік, схожий на Соколова, приєднується до зустрічі через відеоконференцію. На його формі написано “Соколов В.Н.”, а на екрані – кириличні літери “ЧФ”, абревіатура Чорноморського флоту.

Ліквідація командувача ЧФ РФ Соколова – Україна уточнює інформацію

Нібито живий Віктор Соколов / Фото: Міноборони РФ

Факти ICTV не можуть підтвердити, що це саме Соколов, коли відбулася зустріч або де було знято його відеозвернення.

– Оскільки росіяни були змушені терміново опублікувати відповідь з нібито живим Соколовим, наші підрозділи уточнюють інформацію, – йдеться в повідомленні Сил спеціальних операцій України в Telegram у вівторок.

У ССО додали, що “джерела стверджують, що командувач Чорноморського флоту є серед загиблих”.

– Багато кого досі так і не вдалося ідентифікувати через розрізненість фрагментів тіл, – уточнили військові.

Речник Кремля Дмитро Пєсков раніше у вівторок відмовився коментувати заяву України про загибель Соколова.

Українські Сили спеціальних операцій раніше заявляли, що в результаті п’ятничного удару по штабу ЧФ РФ в Севастополі загинули 34 людини, в тому числі був ліквідований Віктор Соколов.

Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Росія використовує Крим як “логістичний хаб” і що “кінцевою метою, звичайно, є деокупація українського Криму”.

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Міноборони Росії показало відео з “живим” командувачем ЧФ РФ. У ССО відреагували

Фото: Міноборони РФ

Війна в Україні, Крим, Росія, Чорноморський флот РФ
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

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