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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Залежить від агресора: у Міноборони розповіли, чи планується прискорення темпів мобілізації

Залежить від агресора: у Міноборони розповіли, чи планується прискорення темпів мобілізації
Фото: УНІАН

Терміни мобілізації в Україні відбуваються згідно зі встановленими планами, а Міністерство оборони поки що не збирається прискорювати темпи поповнення українського війська.

Утім, як заявив заступник очільника Міноборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, темпи мобілізації можуть бути переглянуті у зв’язку із ситуацією на фронті або залежно від дії Російської Федерації.

За словами Павлюка, “поки що плани щодо мобілізації не змінювалися”.

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– Це завдання кожного чоловіка – захистити свою державу. Потрібно до цього готуватися і бути готовим. Ми робимо максимально все, щоби не збільшувати темп мобілізації, але ви самі розумієте, що все залежить від агресора та ситуації, яка складатиметься на фронті, – зазначив він.

Нагадаємо, у липні Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб, до 15 листопада. Утім, як і в попередні рази, терміни мобілізації та воєнного стану можуть бути продовжені парламентом.

Водночас, згідно із заявою начальника Головного управління розвідки українського Міноборони Кирила Буданова, у Росії готуються до активізації мобілізаційних дій, щоб поповнити кількість особового складу своїх військ, які вторглися в Україну.

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Джерело: Ми Україна

Війна в Україні, Міноборони, мобілізація
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

Ольга Чайко
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