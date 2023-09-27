Залежить від агресора: у Міноборони розповіли, чи планується прискорення темпів мобілізації

Терміни мобілізації в Україні відбуваються згідно зі встановленими планами, а Міністерство оборони поки що не збирається прискорювати темпи поповнення українського війська.

Утім, як заявив заступник очільника Міноборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, темпи мобілізації можуть бути переглянуті у зв’язку із ситуацією на фронті або залежно від дії Російської Федерації.

За словами Павлюка, “поки що плани щодо мобілізації не змінювалися”.

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– Це завдання кожного чоловіка – захистити свою державу. Потрібно до цього готуватися і бути готовим. Ми робимо максимально все, щоби не збільшувати темп мобілізації, але ви самі розумієте, що все залежить від агресора та ситуації, яка складатиметься на фронті, – зазначив він.

Нагадаємо, у липні Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб, до 15 листопада. Утім, як і в попередні рази, терміни мобілізації та воєнного стану можуть бути продовжені парламентом.

Водночас, згідно із заявою начальника Головного управління розвідки українського Міноборони Кирила Буданова, у Росії готуються до активізації мобілізаційних дій, щоб поповнити кількість особового складу своїх військ, які вторглися в Україну.

Джерело: Ми Україна

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