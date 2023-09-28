Участились авиаудары: РФ готовится к наступлению на Лимано-Купянском направлении

Украинские военные фиксируют признаки подготовки российских оккупантов к наступлению на Лимано-Купянском направлении.

Так, на направлении, где еще недавно было затишье, потому что россияне заканчивали укреплять свои фортификационные сооружения, возобновляются боевые столкновения и участились авиаудары.

По словам спикера Восточной группировки войск Ильи Евлаша, враг там 21 раз применял штурмовики Су-35 и вертолеты Ка-52.

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Больше всего ударов пришлось, в частности, вблизи Северска и Серебрянского лесничества.

Кроме того, 517 раз враг открывал огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

К тому же, добавил в эфире общенационального телемарафона Єдині новини Илья Евлаш, россияне постепенно начинают возобновлять боевые столкновения на этом направлении. Таких произошло уже два.

К слову, к боям, несмотря на проблемы с тренировками, обеспечением техникой и личным составом, присоединяется 25 общевойсковая армия.

Силы обороны тем временем продолжают уничтожать оккупантов и их военную технику. Только накануне российские захватчики на Лимано-Купянском направлении недосчитались 22 единицы вооружения.

Напомним, что 27 сентября в разведке Минобороны называли маловероятным новое скоординированное наступление российских военных в ближайшие недели, учитывая то, как РФ разворачивает элементы своей новой 25 общевойсковой армии.

В настоящее время подразделения двух маневренных компонентов этой армии – 67 мотострелковой дивизии и 164 отдельной мотострелковой бригады – сосредоточены в секторе западнее Северодонецка и Кременной, вдоль границы между Донецкой и Луганской областями.

По мнению британских разведчиков, тот факт, что развертывание этой армии для усиления перенапряженной линии фронта происходит фрагментарно, уменьшает вероятность нового наступления РФ в ближайшее время.

Полномасштабная война в Украине длится уже 582-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Минобороны России

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