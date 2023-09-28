РФ ударила авиабомбами по Авдеевскому коксохиму: горит один из цехов
Днем 28 сентября российские оккупанты ударили авиабомбами по Авдеевскому коксохимическому заводу, что в Донецкой области. Горит один из цехов.
Об этом в своем Тelegram-канале сообщил нардеп Муса Магомедов.
– “Миротворцы”, которые об*срались в Карабахе, продолжают уничтожать промышленность Донбасса. Только что эти уроды авиабомбами нанесли удар по АКХЗ, горят скрубберы цеха улавливания, – написал он.
Магомедов отметил, что россияне будут врать, что якобы ударили по складу боеприпасов ВСУ на АКХЗ, но он подчеркнул, что никакого оружия на территории завода никогда не было.
Напомним, 18 сентября российские оккупанты нанесли авиаракетный удар по Авдеевке.
От попадания боеприпаса в частный сектор во дворе домовладения погибла женщина.
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