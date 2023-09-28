РФ ударила авиабомбами по Авдеевскому коксохиму: горит один из цехов

Днем 28 сентября российские оккупанты ударили авиабомбами по Авдеевскому коксохимическому заводу, что в Донецкой области. Горит один из цехов.

Об этом в своем Тelegram-канале сообщил нардеп Муса Магомедов.

– “Миротворцы”, которые об*срались в Карабахе, продолжают уничтожать промышленность Донбасса. Только что эти уроды авиабомбами нанесли удар по АКХЗ, горят скрубберы цеха улавливания, – написал он.

Магомедов отметил, что россияне будут врать, что якобы ударили по складу боеприпасов ВСУ на АКХЗ, но он подчеркнул, что никакого оружия на территории завода никогда не было.

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Напомним, 18 сентября российские оккупанты нанесли авиаракетный удар по Авдеевке.

От попадания боеприпаса в частный сектор во дворе домовладения погибла женщина.

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