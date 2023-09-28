РФ вдарила авіабомбами по Авдіївському коксохіму: горить один із цехів

Вдень 28 вересня російські окупанти вдарили авіабомбами по Авдіївському коксохімічному заводу, що на Донеччині. Горить один із цехів.

Про це у своєму Тelegram-каналі повідомив нардеп Муса Магомедов.

– “Миротворці”, що об*сралися в Карабаху, продовжують знищувати промисловість Донбасу. Щойно ці потвори авіабомбами завдали удару по АКХЗ, горять скрубери цеху уловлювання, — написав він.

Магомедов зазначив, що росіяни будуть брехати, що нібито вдарили по складу боєприпасів ЗСУ на АКХЗ, але він наголосив, що ніякої зброї на території заводу ніколи не було.

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Нагадаємо, 18 вересня російські окупанти завдали авіаракетного удару по Авдіївці.

Від влучання боєприпасу в приватний сектор на подвір’ї домоволодіння загинула жінка.

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