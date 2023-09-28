Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Покарання не уникнути: що загрожує чоловікам, які незаконно виїхали за кордон
Ексклюзив
У Карпатах згоріла база відпочинку, де перебували 148 дітей: що кажуть батьки, поліція та влада
Чи працює Укрпошта під час повітряної тривоги та відключень світла
Зеленський призначив Андрія Шевченка своїм радником
Мілевського ушпиталили до лікарні, він у важкому стані – що відомо
Україна Терміново
Терміново
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

РФ вдарила авіабомбами по Авдіївському коксохіму: горить один із цехів

вибух дим
Фото: Getty Images

Вдень 28 вересня російські окупанти вдарили авіабомбами по Авдіївському коксохімічному заводу, що на Донеччині. Горить один із цехів. 

Про це у своєму Тelegram-каналі повідомив нардеп Муса Магомедов.

– “Миротворці”, що об*сралися в Карабаху, продовжують знищувати промисловість Донбасу. Щойно ці потвори авіабомбами завдали удару по АКХЗ, горять скрубери цеху уловлювання, — написав він.

Магомедов зазначив, що росіяни будуть брехати, що нібито вдарили по складу боєприпасів ЗСУ на АКХЗ, але він наголосив, що ніякої зброї на території заводу ніколи не було.

Зараз дивляться

Нагадаємо, 18 вересня російські окупанти завдали авіаракетного удару по Авдіївці.

Від влучання боєприпасу в приватний сектор на подвір’ї домоволодіння загинула жінка.

Читайте також
У Костянтинівці пролунав потужний вибух: що відомо
вибух дим

Авдіївка, Бомба, Війна в Україні, Донецька область, Муса Магомедов, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
США офіційно передали Україні перелік пріоритетних реформ
Шмигаль і Брінк
Наголосив на необхідності посилення ППО. Залужний зустрівся з начальником Штабу оборони Британії
РФ вдарила авіабомбами по Авдіївському коксохіму: горить один із цехів
Легіон Свобода Росії знову зайшов на Бєлгородщину: йдуть бої
Легіон Свобода Росії
Який призовний вік в Україні у 2023 році
призов в армію
Падіння уламків дронів: у НАТО немає доказів навмисного нападу на Румунію
Єнс Столтенберг

Завантаження

Ігри
Відео
Все починалось зі звичайного картону! На Харківщині розробили БпЛА, який здатен обходити російські РЕБ

На Харківщині налагодили виробництво безпілотників, здатних обходити російські РЕБ. Дрони-розвідники, коригувальники й дрони-камікадзе працюють у зв’язці. На ворожі позиції залітають роями й знищують техніку окупантів вартістю мільйони доларів.

Тетяна Доцяк
Не було варіантів… Моторошна історія артилеристів, які вижили у палаючій машині
РФ вдарила авіабомбами по Авдіївському коксохіму: горить один із цехів
Ліцензія на експорт зерна та розмінування країни за 10 років! Новини Факти ICTV за 27.09.2023
РФ вдарила авіабомбами по Авдіївському коксохіму: горить один із цехів
Харківські БпЛА здатні обходити РЕБ | Новий коридор для кораблів! Новини Факти ICTV за 27.09.2023
РФ вдарила авіабомбами по Авдіївському коксохіму: горить один із цехів
СБУ взялась за адвоката Медведчука та Шарія | Князєв в СІЗО, але… Новини Факти ICTV за 27.09.2023
РФ вдарила авіабомбами по Авдіївському коксохіму: горить один із цехів
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь