РФ вдарила авіабомбами по Авдіївському коксохіму: горить один із цехів
Вдень 28 вересня російські окупанти вдарили авіабомбами по Авдіївському коксохімічному заводу, що на Донеччині. Горить один із цехів.
Про це у своєму Тelegram-каналі повідомив нардеп Муса Магомедов.
– “Миротворці”, що об*сралися в Карабаху, продовжують знищувати промисловість Донбасу. Щойно ці потвори авіабомбами завдали удару по АКХЗ, горять скрубери цеху уловлювання, — написав він.
Магомедов зазначив, що росіяни будуть брехати, що нібито вдарили по складу боєприпасів ЗСУ на АКХЗ, але він наголосив, що ніякої зброї на території заводу ніколи не було.
Нагадаємо, 18 вересня російські окупанти завдали авіаракетного удару по Авдіївці.
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