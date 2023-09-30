Камишін про виробництво зброї: Є кратне зростання, але цього ще недостатньо для потреб ЗСУ

Україна суттєво нарощує потужності з виробництва зброї. Проте потрібно ще чимало часу, щоб українського озброєння було достатньо для потреб армії.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін на полях Форуму оборонних індустрій у Києві.

Він нагадав, що країна-агресор РФ десятиліттями будувала свій оборонний комплекс. На тлі повномасштабної агресії Україна також щомісяця розвиває виробництво.

Зараз дивляться

– У нас є кратне зростання навіть за цей рік. Але нам все одно потрібно ще чимало часу для того, щоб досягти тих рівнів, коли ми будемо самодостатні, зможемо забезпечувати свої Збройні сили виготовленим в Україні озброєнням та військовою технікою, – наголосив він.

Міністр уточнив, що Сили оборони України наразі потребують усіх видів озброєння та техніки: від артилерійських боєприпасів до дронів.

– Усе потрібно виробляти у великих обсягах, ми над цим працюємо, – запевнив він.

Камишін підтвердив, що під час форуму вдалося підписати понад 20 угод з іноземними компаніями. Це дасть змогу сформувати спільні проєкти та виробництво зброї.

Форум оборонних індустрій, зокрема, відвідали великі делегації зі США та кількох країн Європи.

Прибули і представники компанії з Австралії, які хочуть організувати в Україні виробництво безпілотних систем.

Загалом у першому Міжнародному форумі оборонних індустрій взяли участь 252 оборонні компанії з понад 30 країн Європи, Північної Америки, Азії та Австралії.

На цьому заході президент Володимир Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій для локалізації в Україні виробництва озброєння та військової техніки.

До Альянсу вже приєдналися 38 компаній із 19 країн світу.

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