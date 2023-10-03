Для защиты инфраструктуры зимой. На севере Украины усиливают ПВО — Наев

В северных областях работают над тем, чтобы повысить эффективность противовоздушной обороны накануне холодов.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

— В Северной операционной зоне вместе с главами областных военных администраций принимаются меры по повышению количества мобильных огневых групп, — сказал он.

Наев отметил, что это необходимо для того, чтобы повысить эффективность системы ПВО.

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— Чтобы каждый гражданин Украины чувствовал себя защищенным, а наши объекты энергетической инфраструктуры в зимних условиях были готовы работать на полную, — добавил командующий.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал помочь Украине с усилением ПВО.

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