Для захисту інфраструктури взимку. На півночі України посилюють ППО – Наєв

У північних областях працюють над тим, щоб підвищити ефективність протиповітряної оборони напередодні холодів.

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

– У Північній операційній зоні разом з головами обласних військових адміністрацій вживаються заходи щодо підвищення кількості мобільних вогневих груп, – сказав він.

Наєв зазначив, що це необхідно для того, щоб підвищити ефективність системи ППО.

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– Щоб кожен громадянин України відчував себе захищеним, а наші об’єкти енергетичної інфраструктури у зимових умовах були готові працювати на повну, – додав командувач.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв допомогти Україні з посиленням ППО.

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