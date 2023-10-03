Для захисту інфраструктури взимку. На півночі України посилюють ППО – Наєв
У північних областях працюють над тим, щоб підвищити ефективність протиповітряної оборони напередодні холодів.
Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.
– У Північній операційній зоні разом з головами обласних військових адміністрацій вживаються заходи щодо підвищення кількості мобільних вогневих груп, – сказав він.
Наєв зазначив, що це необхідно для того, щоб підвищити ефективність системи ППО.
– Щоб кожен громадянин України відчував себе захищеним, а наші об’єкти енергетичної інфраструктури у зимових умовах були готові працювати на повну, – додав командувач.
Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв допомогти Україні з посиленням ППО.
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