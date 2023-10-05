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Татьяна Забожко, редактор ленты

Кабмин назначил еще троих заместителей министра обороны

Кабмін
Фото: Depositphotos

5 октября Кабинет Министров принял распоряжение о назначении еще троих заместителей министра обороны.

В частности, речь идет о назначениях Ивана Гаврилюка, Станислава Гайдера, Дмитрия Клименкова.

Нові заступники міністра оборони України

Фото: Рустем Умєров

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Оксана Михайлова
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