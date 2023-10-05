Татьяна Забожко, редактор ленты
Кабмин назначил еще троих заместителей министра обороны
5 октября Кабинет Министров принял распоряжение о назначении еще троих заместителей министра обороны.
В частности, речь идет о назначениях Ивана Гаврилюка, Станислава Гайдера, Дмитрия Клименкова.
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