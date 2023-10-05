С оккупированных территорий удалось вернуть еще 19 детей
С временно оккупированных территорий удалось вернуть еще 19 украинских детей.
Об этом сообщил директор проекта Save Ukraine Николай Кулеба.
Указано, что детей вывезли в рамках 12-й спасательной миссии.
— Это уже 196 детей, которых наша команда вернула в Украину, — добавил Кулеба.
12 сентября Save Ukraine удалось вернуть еще 13 детей с оккупированных территорий Херсонщины, Луганщины и Запорожской области.
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Внутрипартийная борьба в США и приближение президентской гонки уже ощущаются. Издание Politico пишет, что Соединенные штаты подготовили конфиденциальную версию стратегии помощи Украине, которая предусматривает дальнейшие реформы – борьбу с коррупцией, развитие украинской оборонки и полный переход на стандарты НАТО. Ранее было обнародовано письмо со списком реформ.Оксана Михайлова