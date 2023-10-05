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Бедрак Виктория, редактор ленты

С оккупированных территорий удалось вернуть еще 19 детей

Діти-акція
Фото: Pexels

С временно оккупированных территорий удалось вернуть еще 19 украинских детей.

Об этом сообщил директор проекта Save Ukraine Николай Кулеба.

Указано, что детей вывезли в рамках 12-й спасательной миссии.

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— Это уже 196 детей, которых наша команда вернула в Украину, — добавил Кулеба.

12 сентября Save Ukraine удалось вернуть еще 13 детей с оккупированных территорий Херсонщины, Луганщины и Запорожской области.

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