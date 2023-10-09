Чи можуть росіяни прорватися на правобережжя Херсонщини: відповідь Гуменюк

Війська РФ не мають змоги просунутися з лівого берега Херсонської області на правий.

Про це в етері телемарафону Єдині новини повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, можливості такого просування “не розглядаються адекватними людьми”.

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– Ми розуміємо, що маємо справу з досить неадекватним ворогом. Наша оборона є досить щільною і просування ворога не передбачається, – сказала Гуменюк.

Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру зазначила, що ЗСУ продовжують працювати по ворожих диверсійно-розвідувальних групах, які намагаються імітувати активність у районі островів. Так, за минулу добу українські захисники знищили сім човнів, на яких намагалися маневрувати російські ДРГ.

На думку Гуменюк, посилення ворожих авіаударів та артилерійських обстрілів по населених пунктах на західній частині Херсонщини пов’язане з побоюваннями окупантів щодо накопичення сил та засобів ЗСУ “безпосередньо перед певним просуванням у їхній бік”.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що Росія перекинула у місто та район до 5 тисяч окупантів. Останнє подібне введення нових резервів фіксувалося у квітні 2023 року.

Фото: Ukraine Media Center Odesa

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