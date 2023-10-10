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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Над Авдеевкой – черное небо: РФ бомбит город с самолетов и бьет из артиллерии

Обстріл Авдіївки 10 жовтня

Российские оккупанты с 05:00 утра непрерывно обстреливают жилые кварталы Авдеевки Донецкой области.

Враг использует против гражданского населения артиллерию и бомбит город с авиации, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, захватчики стремятся сравнять город с землей.

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— Все превращают в Мариуполь и Бахмут, — добавил он.

В Нацполиции, утром Авдеевка подверглась артиллерийскому и танковому обстрелам, пока нет информации о пострадавших.

А за минувшие сутки оккупанты нанесли авиаудар по Авдеевке, а затем ударили из Градов и артиллерии. Ранены два человека, разрушен многоквартирный дом.

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Бої на фронті

28 сентября Россия ударила двумя авиабомбами по Авдеевскому коксохимическому заводу. Одна из них попала в склад хранения нафталина, обошлось без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 594-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Петро Андрющенко

Источник: Нацполиция
Авдеевка, Война в Украине, Донецкая область, Російська агресія
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