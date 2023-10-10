Над Авдеевкой – черное небо: РФ бомбит город с самолетов и бьет из артиллерии
Российские оккупанты с 05:00 утра непрерывно обстреливают жилые кварталы Авдеевки Донецкой области.
Враг использует против гражданского населения артиллерию и бомбит город с авиации, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, захватчики стремятся сравнять город с землей.
— Все превращают в Мариуполь и Бахмут, — добавил он.
В Нацполиции, утром Авдеевка подверглась артиллерийскому и танковому обстрелам, пока нет информации о пострадавших.
А за минувшие сутки оккупанты нанесли авиаудар по Авдеевке, а затем ударили из Градов и артиллерии. Ранены два человека, разрушен многоквартирный дом.
28 сентября Россия ударила двумя авиабомбами по Авдеевскому коксохимическому заводу. Одна из них попала в склад хранения нафталина, обошлось без пострадавших.
Полномасштабная война в Украине длится уже 594-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Фото: Петро Андрющенко
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