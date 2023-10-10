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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Над Авдіївкою – чорне небо: РФ бомбить місто з літаків та б’є з артилерії

Обстріл Авдіївки 10 жовтня

Російські окупанти з 05:00 ранку безперервно обстрілюють житлові квартали Авдіївки Донецької області.

Ворог використовує проти цивільного населення артилерію та бомбить місто з авіації, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, загарбники прагнуть зрівняти місто з землею.

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– Все перетворюють на Маріуполь і Бахмут, – додав він.

У Нацполіції уточнили, що зранку Авдіївка зазнала артилерійського й танкового обстрілів, наразі немає інформації щодо постраждалих.

А за минулу добу окупанти завдали авіаудару по Авдіївці, а потім вдарили з Градів та артилерії. Поранено двох людей, зруйновано багатоквартирний будинок.

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Бої на фронті

28 вересня Росія вдарила двома авіабомбами по Авдіївському коксохімічному заводу . Одна з них влучила у склад зберігання нафталіну, минулося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 594-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Петро Андрющенко

Джерело: Нацполіція
Авдіївка, Війна в Україні, Донецька область, Російська агресія
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