Над Авдіївкою – чорне небо: РФ бомбить місто з літаків та б’є з артилерії
Російські окупанти з 05:00 ранку безперервно обстрілюють житлові квартали Авдіївки Донецької області.
Ворог використовує проти цивільного населення артилерію та бомбить місто з авіації, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, загарбники прагнуть зрівняти місто з землею.
– Все перетворюють на Маріуполь і Бахмут, – додав він.
У Нацполіції уточнили, що зранку Авдіївка зазнала артилерійського й танкового обстрілів, наразі немає інформації щодо постраждалих.
А за минулу добу окупанти завдали авіаудару по Авдіївці, а потім вдарили з Градів та артилерії. Поранено двох людей, зруйновано багатоквартирний будинок.
28 вересня Росія вдарила двома авіабомбами по Авдіївському коксохімічному заводу . Одна з них влучила у склад зберігання нафталіну, минулося без постраждалих.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 594-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: Петро Андрющенко
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РФ має штрафні батальйони Шторм-Z, в які набирають переважно із російських в’язниць. Представники цих підрозділів не мають реального бойового досвіду. Найчастіше цих людей посилають на розвідку чи перевірку мінних загороджень.Яна Брензей, Юлія Захарченко