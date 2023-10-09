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Разгром только начался, ХАМАС переживет тяжелые и ужасные вещи – Нетаньяху

Разгром только начался, ХАМАС переживет тяжелые и ужасные вещи – Нетаньяху
Фото: Getty Images

Кампания по разгрому ХАМАС “только началась”, а количество убитых в Газе превысило 500 человек.

Об этом, выступая после приказа о блокаде сектора Газа, сообщил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Он пообещал, что ХАМАС переживет “тяжелые и ужасные вещи”. Обращаясь к властям на юге страны, премьер-министр сказал:

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— Я знаю, что вы прошли через ужасные и трудные события. Государство не оставит камня на камне, чтобы помочь вам. Ваше руководство является очень сильным в эти трудные дни, нужно время. Обнимаю вас и всех жителей. Мы все с вами, и мы победим ХАМАС силой, большой силой.

Кроме того, Нетаньяху призвал власти “стоять твердо, потому что мы собираемся изменить Ближний Восток”.

— ХАМАС переживет тяжелые и ужасные вещи. Кампания против группировки только началась, — говорит Нетаньяху.

При этом израильские СМИ сообщают, что количество погибших в секторе Газа достигло 560, а интенсивность ударов возросла в ответ на масштабное нападение.

Напомним, в субботу, 7 октября, ХАМАС заявил о начале масштабной военной операции против Израиля. Около 06:30 утра с территории сектора Газа по Израилю было выпущено 2 200 ракет, по подсчетам Тель-Авива, (глава ХАМАСа Исмаил Хания заявлял о 5 тыс. ракет).

9 октября официальный представитель армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские войска восстановили контроль над всеми городами на границе с Газой.

Также Израиль официально объявил состояние войны.

Источник: The Telegraph
Израиль, Биньямин Нетаньяху, Война в Израиле
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