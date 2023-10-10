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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Росія є однією з тих, хто стоїть за атаками ХАМАС – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Росія є однією зі сторін, які стоять за атаками бойовиків терористичного руху ХАМАС. Останні здійснили жорстокий напад на Ізраїль.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з лідером Румунії Клаусом Йоганнісом.

Таким чином він відповів на запитання, хто може стояти за нападом ХАМАС на Ізраїль.

Зараз дивляться

– Хто стоїть за ХАМАС? Я думаю, відповідь достатньо проста. Той, хто їх підтримує. Підтримує публічно, зброєю. І це ж не один день, це відбувається тривалий час. Я думаю, що тут може бути розгорнута відповідь, яку ви самі можете знайти. А також у соцмережах ви можете побачити по сітках, хто дає відповідні сигнали. Ми вважаємо, що Росія одна з тих, хто допомагав і стоїть за такими відповідними кроками, – наголосив Зеленський.

Що відомо про війну в Ізраїлі

Зранку 7 жовтня бойовики терористичного руху ХАМАС розпочали напад на Ізраїль. Вони завдали масованого ракетного удару та прорвалися на ізраїльську територію з сектору Гази сушею, морем і повітрям.

Ізраїль офіційно оголосив про стан війни. Ізраїльська армія вже відновила контроль над населеними пунктами на кордоні з сектором Гази, які раніше захопили терористи.

Станом на зараз кількість загиблих в Ізраїлі перевищила 1 тис. осіб. Ще понад 3,4 тис. зазнали поранень.

Наразі підтверджено загибель двох українок в Ізраїлі. Дипломати вивезли пораненого українського хлопчика з міста Сдерот.

Ізраїль розпочав кампанію з розгрому ХАМАС у секторі Гази. Крім того, ізраїльське Міноборони віддало наказ про повну блокаду Гази (блокування доступу до електропостачання, палива та продовольства).

Війна в Ізраїлі, Володимир Зеленський, Російська агресія, Румунія
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