ВСУ отбили все российские атаки вблизи Авдеевки — Штупун
Силы обороны Украины продолжают мужественно держать рубежи — вблизи Авдеевки Донецкой области наши военные отбили все атаки российских оккупантов.
Об этом в эфире Єдиних новин сообщил представитель пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.
Ранее оккупанты активизировались на Авдеевском направлении, но наши военные сдержали и отбили наступления.
— Обновленная информация… могу добавить, что наши защитники на Авдеевском направлении отбили все атаки врага, и не допущено потерь рубежей и позиций, — отметил Александр Штупун.
Атаки отбили в районах: Керамика, Очеретино, Бердичев, Степного, Ласточкино, Тоненького, Авдеевки и Первомайского.
Авдеевку и населенные пункты Покровского района российские враги периодически обстреливают из ствольной и реактивной артиллерии. Возле Бердичева и той же Авдеевки оккупанты нанесли авиаудары.
Сегодня с 05:00 утра россияне непрерывно били по жилым кварталам Авдеевки. Захватчики просто хотят сравнять город с землей.
28 сентября РФ ударила двумя авиабомбами по Авдеевскому коксохимическому заводу.
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