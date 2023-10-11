ВСУ отбили все российские атаки вблизи Авдеевки — Штупун

Силы обороны Украины продолжают мужественно держать рубежи — вблизи Авдеевки Донецкой области наши военные отбили все атаки российских оккупантов.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил представитель пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Ранее оккупанты активизировались на Авдеевском направлении, но наши военные сдержали и отбили наступления.

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— Обновленная информация… могу добавить, что наши защитники на Авдеевском направлении отбили все атаки врага, и не допущено потерь рубежей и позиций, — отметил Александр Штупун.

Атаки отбили в районах: Керамика, Очеретино, Бердичев, Степного, Ласточкино, Тоненького, Авдеевки и Первомайского.

Авдеевку и населенные пункты Покровского района российские враги периодически обстреливают из ствольной и реактивной артиллерии. Возле Бердичева и той же Авдеевки оккупанты нанесли авиаудары.

Сегодня с 05:00 утра россияне непрерывно били по жилым кварталам Авдеевки. Захватчики просто хотят сравнять город с землей.

28 сентября РФ ударила двумя авиабомбами по Авдеевскому коксохимическому заводу.

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