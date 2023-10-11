Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Насиловали двухлетнюю дочь: в Кривом Роге задержали женщину с сожителем
Более 250 погибших на фестивале в Израиле: среди них опознали известного футболиста
Одна — гражданка Германии Шани Лук, другая — израильская студентка: в соцсетях опознали похищенных ХАМАСом женщин
Игнат объяснил, почему израильский Железный купол не выдержал удара ХАМАСа
Упали с недостроя. В Киеве нашли мертвыми двух девушек
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

ВСУ отбили все российские атаки вблизи Авдеевки — Штупун

укр Град

Силы обороны Украины продолжают мужественно держать рубежи — вблизи Авдеевки Донецкой области наши военные отбили все атаки российских оккупантов.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил представитель пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Ранее оккупанты активизировались на Авдеевском направлении, но наши военные сдержали и отбили наступления.

Сейчас смотрят

— Обновленная информация… могу добавить, что наши защитники на Авдеевском направлении отбили все атаки врага, и не допущено потерь рубежей и позиций, — отметил Александр Штупун.

Атаки отбили в районах: Керамика, Очеретино, Бердичев, Степного, Ласточкино, Тоненького, Авдеевки и Первомайского.

Авдеевку и населенные пункты Покровского района российские враги периодически обстреливают из ствольной и реактивной артиллерии. Возле Бердичева и той же Авдеевки оккупанты нанесли авиаудары.

Сегодня с 05:00 утра россияне непрерывно били по жилым кварталам Авдеевки. Захватчики просто хотят сравнять город с землей.

28 сентября РФ ударила двумя авиабомбами по Авдеевскому коксохимическому заводу. 

Авдеевка, Война в Украине
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Умеров обсудил с главой Минобороны Бельгии предоставление Украине F-16
Винищувач F-16 випускає ракету AMRAAM
Уничтожен российский истребитель Су-25 — Генштаб
Російський літак Су-25
Новый вызов для Запада: Климкин объяснил, как война в Израиле повлияет на поддержку Украины
ВСУ отбили все российские атаки вблизи Авдеевки — Штупун
Новые удары по Израилю и усиление ПВО Украины от Германии: главные новости 10 октября
ВСУ отбили все российские атаки вблизи Авдеевки — Штупун
Patriot и IRIS-T: Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины
ППО Iris-T

Загрузка

Игры
Видео
Общество
Откупаются кровью: военный ВСУ о разнице между Шторм-Z и российской армией

РФ имеет штрафные батальоны Шторм-Z, в которые набирают преимущественно из российских тюрем. Представители этих подразделений не имеют реального боевого опыта. Чаще всего этих людей посылают на разведку или проверку минных заграждений.

Яна Брензей, Юлия Захарченко
Им промыли мозги кремлевской пропагандой: шокирующее признание пленных РФ
ВСУ отбили все российские атаки вблизи Авдеевки — Штупун
Новый КОМАНДУЮЩИЙ ТРО | Удары по Херсону | Новости Факты ICTV за 10.10.2023
ВСУ отбили все российские атаки вблизи Авдеевки — Штупун
ШАХЕДЫ над УКРАИНОЙ | Бизнесмена-спонсора “ДНР” ЗАДЕРЖАЛИ | Новости Факты ICTV за 09.10.2023
ВСУ отбили все российские атаки вблизи Авдеевки — Штупун
СТАРТ отопительного сезона в Киеве | ОБВАЛ российского рубля | Новости Факты ICTV за 09.10.2023
ВСУ отбили все российские атаки вблизи Авдеевки — Штупун
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь