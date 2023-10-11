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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ЗСУ відбили всі російські атаки поблизу Авдіївки – Штупун

укр Град

Сили оборони України продовжують мужньо тримати рубежі – поблизу Авдіївки на Донеччині наші військові відбили усі атаки російських окупантів.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Раніше окупанти активізувалися на Авдіївському напрямку, але наші військові стримали та відбили наступи.

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— Оновлена інформація… можу додати, що наші захисники на Авдіївському напрямку відбили усі атаки ворога, і не допущено втрат рубежів і позицій, — наголосив Олександр Штупун.

Атаки відбили в районах: Кераміка, Очеретиного, Бердичів, Степового, Ласточкиного, Тоненького, Авдіївки і Первомайського.

Авдіївку та населені пункти Покровського району російські вороги періодично обстрілюють зі ствольної та реактивної артилерії. Біля Бердичів і тієї ж Авдіївки окупанти завдали авіаударів.

Сьогодні з 05:00 ранку росіяни безперервно гатили по житлових кварталах Авдіївки. Загарбники просто хочуть зрівняти місто з землею.

28 вересня РФ вдарила двома авіабомбами по Авдіївському коксохімічному заводу.

Авдіївка, Війна в Україні
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Відкуповуються кров’ю: військовий ЗСУ про різницю між Шторм-Z і російською армією

РФ має штрафні батальйони Шторм-Z, в які набирають переважно із російських в’язниць. Представники цих підрозділів не мають реального бойового досвіду. Найчастіше цих людей посилають на розвідку чи перевірку мінних загороджень.

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