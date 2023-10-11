ЗСУ відбили всі російські атаки поблизу Авдіївки – Штупун
Сили оборони України продовжують мужньо тримати рубежі – поблизу Авдіївки на Донеччині наші військові відбили усі атаки російських окупантів.
Про це в ефірі Єдиних новин повідомив речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.
Раніше окупанти активізувалися на Авдіївському напрямку, але наші військові стримали та відбили наступи.
— Оновлена інформація… можу додати, що наші захисники на Авдіївському напрямку відбили усі атаки ворога, і не допущено втрат рубежів і позицій, — наголосив Олександр Штупун.
Атаки відбили в районах: Кераміка, Очеретиного, Бердичів, Степового, Ласточкиного, Тоненького, Авдіївки і Первомайського.
Авдіївку та населені пункти Покровського району російські вороги періодично обстрілюють зі ствольної та реактивної артилерії. Біля Бердичів і тієї ж Авдіївки окупанти завдали авіаударів.
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