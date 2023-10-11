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Кількість загиблих українців внаслідок атаки на Ізраїль зросла до трьох

Ізраїль 7 жовтня 2023 війна
Фото: Getty Images

Підтвердилася інформація про смерть ще одного українця внаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль. Так, кількість загиблих серед громадян України зросла до трьох.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Зазначено, що ще дев’ять громадян України дістали поранення. Їхній стан, а також місця госпіталізації уточнюються.

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Окрім того, шестеро українців вважаються зниклими безвісти. Їх пошуком займаються дипломати у співпраці з ізраїльськими правоохоронцями.

Ніколенко додав, що міністерство уже опрацювало понад тисячу звернень українців в Ізраїлі та секторі Гази.

Наразі близько 700 українців не можуть виїхати з Ізраїлю через скасовані авіарейси. Дипломати працюють над організацією повернення громадян.

– 170 українців заявили про бажання евакуюватися із сектора Гази. Оперативний штаб МЗС, українські посольства в регіоні, інші причетні відомства України опрацьовують можливі шляхи виїзду. Водночас ситуація ускладнюється триваючими бойовими діями, – підсумував речник.

Раніше армія Ізраїлю повідомила, що протягом 24 годин завдала ударів по більш ніж 450 цілях ХАМАС у секторі Гази.

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Ізраїль, Війна в Ізраїлі, Україна, Українці
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