РФ точечно возобновила наступление на Лимано-Купянском направлении — спикер ВСУ

Российские войска около недели назад возобновили наступательные действия на Лимано-Купянском направлении, однако не вдоль всей линии соприкосновения. Также заметно возросла интенсивность авиаударов.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил спикер Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш.

— Конечно, враг не может себе позволить наступать сразу вдоль 140 км. Он акцентирует свое внимание вблизи Синьковки и Ивановки на Харьковщине, а также в районе Макеевки, — сказал Евлаш.

По его словам, ранее оккупанты пытались наступать возле Новоегоровки, однако значительные потери, нанесенные Силами обороны Украины, заставили их отказаться от своих планов.

Сейчас смотрят

— В течение определенного времени мы наблюдали некое затишье. И вот сейчас, примерно неделю назад, они начали восстанавливать наступательные действия. Сначала это были короткие единичные случаи, когда в основном штурмовали отряды Шторм-Z и просто Шторм. Сейчас уже мы видим более серьезное вкрапление, — отметил спикер.

Евлаш отметил, что главной целью противника остается взятие Купянска, поскольку там есть железная дорога и это достаточно важный логистический хаб на этом направлении.

— Следующая цель — это пробитие сухопутного коридора, разъединение наших сил до реки Оскол. Однако враг может изменить свои акценты, поскольку погода ухудшается, — подытожил спикер.

Полномасштабная война в Украине длится уже 595-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.