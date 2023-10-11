РФ точково відновила наступ на Лимано-Куп’янському напрямку – речник ЗСУ

Російські війська близько тижня тому відновили наступальні дії на Лимано-Куп’янському напрямку, проте не уздовж усієї лінії зіткнення. Також помітно зросла інтенсивність авіаударів.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш.

– Звичайно, ворог не може собі дозволити наступати одразу вздовж 140 км. Він акцентує свою увагу поблизу Синьківки та Іванівки на Харківщині, а також в районі Макіївки, – сказав Євлаш.

За його словами, раніше окупанти намагалися наступати біля Новоєгорівки, проте значні втрати, завдані Силами оборони України, змусили їх відмовитися від своїх планів.

Зараз дивляться

– Протягом певного часу ми спостерігали таке собі затишшя. І ось зараз, приблизно тиждень тому, вони почали відновлювати наступальні дії. Спершу це були короткі поодинокі випадки, коли здебільшого штурмували загони Шторм-Z та просто Шторм. Зараз уже ми бачимо більш серйозне вкраплення, – зазначив речник.

Євлаш зауважив, що головною метою противника залишається взяття Куп’янська, оскільки там є залізниця і це досить важливий логістичний хаб на цьому напрямку.

– Наступна мета – це пробиття сухопутного коридору, роз’єднання наших сил до річки Оскіл. Проте ворог може змінити свої акценти, оскільки погода погіршується, – підсумував речник.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 595-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.