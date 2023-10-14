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Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Каждый день сражений — это жизни, которые отдаются ради Украины: Зеленский о ситуации на фронте

Каждый день сражений — это жизни, которые отдаются ради Украины: Зеленский о ситуации на фронте
Фото: Офис президента

Каждый день ожесточенных битв — это жизни, которые отдаются ради нашего государства. И это жизнь всей Украины, которая спасается ежедневно и каждую ночь каждым успешным боем.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении за 14 октября 2023 года.

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— Завершается эта неделя, неделя ПВО для Украины, неделя усиления. Перед зимой — это ключевой приоритет, — отметил глава государства.

Президент рассказал, что все лидеры, которые помогают Украине, полностью проинформированы об актуальной ситуации на поле боя.

По его словам, мир понимает, к чему готовится Россия и какие террористические ходы может планировать.

— Знаем и то, как отвечать оккупанту. И будем отвечать мощно, — заверил президент Украины.

По мнению главы государства, во время, когда расползается террор, важно, чтобы мир давал максимально однозначный сигнал, что защита нигде не ослабнет.

Кроме дополнительных ракет для ПВО от партнеров, будут и новые пусковые установки — Украина работает над различными видами систем. Будут запасные части для систем, которые уже Украина использует, артиллерия, снаряды, беспилотники и бронетехника, подчеркнул Зеленский.

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Каждый день сражений — это жизни, которые отдаются ради Украины: Зеленский о ситуации на фронте

Война в Украине, Владимир Зеленский, Донецкая область, Запорожская область, Херсонская область
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