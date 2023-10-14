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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Кожен день битв – це життя, які віддаються заради України: Зеленський про ситуацію на фронті

Кожен день битв – це життя, які віддаються заради України: Зеленський про ситуацію на фронті
Фото: Офіс президента

Кожен день запеклих битв – це життя, які віддаються заради нашої держави. І це життя всієї України, яке рятується щодня та щоночі кожним успішним боєм.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за 14 жовтня 2023 року.

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– Завершується цей тиждень, тиждень ППО для України, тиждень посилення. Перед зимою – це ключовий пріоритет, – зазначив глава держави.

Президент розповів, що всі лідери, які допомагають Україні, повністю поінформовані щодо актуальної ситуації на полі бою.

За його словами, світ розуміє, до чого готується Росія та які терористичні ходи може планувати.

– Знаємо й те, як відповідати окупанту. І будемо відповідати потужно, – запевнив президент України.

На думку глави держави, у час, коли розповзається терор, важливо, щоб світ давав максимально однозначний сигнал, що захист ніде не ослабне.

Окрім додаткових ракет для ППО від партнерів, будуть і нові пускові установки – Україна працює над різними видами систем. Будуть запасні частини для систем, що вже Україна використовує, артилерія, снаряди, безпілотники та бронетехніка, наголосив Зеленський.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Донецька область, Запорізька область, Херсонська область
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