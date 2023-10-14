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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Війна в Ізраїлі: Буданов навів факти, що свідчать про причетність Кремля

Кирило Буданов

На причетність Росії до нового витку палестинсько-ізраїльської війни вказує щонайменше декілька факторів.

Про це в інтерв’ю Українській правді розповів глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

За його словами, бойові дії на Близькому Сході можуть мати глобальний вплив, якщо конфлікт не закінчиться раніше, ніж за декілька тижнів.

Зараз дивляться

– Моя суб’єктивна думка: якщо конфлікт буде обмежений за часом, до кількох тижнів, то в принципі немає про що хвилюватися. Але якщо ситуація затягнеться, цілком зрозуміло, що будуть певні проблеми з тим, що не тільки в Україну треба буде постачати озброєння і боєприпаси, – пояснив він.

Глава ГУР МО каже, що Україна має інформацію про поставку зброї Росією до сектора Гази, яка була захоплено на полях бою в російсько-українській війні.

– Нам чітко відомо, що трофейна зброя з України все-таки передавалася росіянами угрупованню ХАМАС. Здебільшого це піхотне озброєння. Є деяка інформація про те, що щось заходило до Хезболли, але наразі достовірно нам це невідомо, – сказав Буданов.

Разом з тим начальник розвідки вказує і на інший фактор – застосування бойовиками ХАМАС безпілотників проти Ізраїлю, що більш притаманно російсько-українській війні.

– Всі могли бачити відео у соцмережах – абсолютно, скажімо так, природню для нашого регіону і абсолютно неприродню для Близького Сходу тактику, коли використовувалися FPV-дрони проти бронетехніки. Це ноу-хау все-таки нашої війни. Ніхто інший, як люди, які пройшли наш театр воєнних дій, не могли такого робити. Оскільки там не було нас, значить, це були росіяни, – додає глав ГУР.

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Війна в Ізраїлі: Буданов навів факти, що свідчать про причетність Кремля

Він навів ще два цікаві факти, які б вказували на російський слід у війні ХАМАСу з Ізраелем. По-перше, трошки більше, ніж за тиждень до початку бойових дій на Близькому Сході, на території Лівану почала офіційно мовити російська станція Супутник арабською мовою, каже Буданов.

– Це мовлення в абсолютно пропагандистському стилі з явними російськими наративами, – пояснив він.

По-друге, 24 вересня російський космічний апарат, який здатен вести радіоелектронну розвідку та перехоплення супутникових сигналів, був переміщений на геостаціонарну орбіту Ізраїля. Довідково додамо, що геостаціонарна орбіта – це така орбіта, на якій супутник рухається паралельно об’єктам на Землі, що дає змогу відстежувати дії на поверхні планети.

– Нагадаю, що в період з 22 по 24 вересня був офіційний візит російської військової делегації в Іран. Нам відомо, що було кілька, скажімо так, побажань з іранської сторони. Одне з них стосувалося розширення спроможностей щодо розвідувальної інформації. Тепер зрозуміло, яку саме розвідувальну інформацію почали росіяни надавати всім зацікавленим сторонам. Наголошую, що тут не один Іран, а всі зацікавлені сторони, – пояснив Буданов.

Примітно, що напередодні представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що США мають інформацію, що КНДР поставила Росії понад 1 тис. контейнерів із військовою технікою та боєприпасами для війни проти України.

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Війна в Ізраїлі: Буданов навів факти, що свідчать про причетність Кремля

Фото: Головне управління розвідки МО України

Джерело: Українська правда
Ізраїль, Війна в Ізраїлі, Війна в Україні, Кирило Буданов, Росія
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