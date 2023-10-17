Это “невероятно”: с могилы украинского пилота Джуса снова украли шевроны

С могилы украинского пилота Андрея Пильщикова, которого знают по позывному Джус, снова украли шевроны. Об этом сообщила его девушка Мелания Подоляк в социальных сетях.

Девушка обнародовала скриншот переписки, в которой ей сообщили, что шевроны были украдены. Там есть фотография, на которой можно увидеть витрину возле могилы украинского летчика.

— Я не верю, что это пишу, но у Джуса с могилы снова украли шевроны! На этот раз большинство остались в безопасности, потому что они заперты на витрине. Но все, которые люди оставили самостоятельно, пропали в промежутке между сейчас и 20:00 вчерашнего вечера. Невероятно это все, конечно, — отметила девушка погибшего пилота.

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Мелания Подоляк обнародовала фотографию, как примерно выглядела витрина до того, как оттуда украли шевроны.

— Лучшей фотки нет, но было примерно так. Отдельный вопрос, что мне вообще приходилось делать ту витрину, — добавила она.

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