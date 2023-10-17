Це “неймовірно”: з могили українського пілота Джуса знову вкрали шеврони

З могили українського пілота Андрія Пільщикова, якого знають за позивним Джус, знову вкрали шеврони. Про це повідомила його дівчина Меланія Подоляк у соціальних мережах.

Дівчина оприлюднила скріншот переписки, в якій їй повідомили, що шеврони було поцуплено. Там є фотографія, на якій можна побачити вітрину біля могили українського льотчика.

– Я не вірю, що це пишу, але в Джуса з могили знову вкрали шеврони! На цей раз більшість залишились в безпеці, бо вони замкнені на вітрині. Але всі, які люди позалишали самостійно, пропали в проміжку між зараз і 20:00 вчорашнього вечора. Неймовірно це все, звісно, – зазначила дівчина загиблого пілота.

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Меланія Подоляк оприлюднила фотографію, як приблизно виглядала вітрина до того, як звідти вкрали шеврони.

– Кращої фотки нема, але було приблизно так. Окреме питання, що мені взагалі доводилось робити ту вітрину, – додала вона.

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