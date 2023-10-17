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Россияне в Украине стерли свои кадровые войска в ноль — Билецкий

російські солдати військові
Фото: Getty Images

Россияне за время полномасштабной войны в Украине стерли свои кадровые войска почти в ноль.

Об этом в интервью Украинской правде рассказал командир 3 штурмовой бригады, основатель Азова и экс-нардеп Андрей Билецкий.

По его словам, оккупанты в феврале 2022 года думали, что легко зайдут в Украину и быстренько ее захватят, поэтому решили бросить маленькую по факту группировку от 154 до 186 тысяч. Россияне планировали некую военно-полицейскую операцию, но все пошло не по их сценарию.

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Но захватчики вместо того, чтобы начать мобилизовать население, или же бежать, как это было из-под Киева или из-под Харькова, они кричали: вперед!

— И полностью стерли свои кадровые части. Вот прямо стерли их, как о наждачную бумагу — в ноль, — сказал Андрей Билецкий.

По его словам, у россиян больше нет ни сержантского корпуса, ни младших офицеров с опытом. В основном те, кто попадает сейчас на фронт проходят сокращенное обучение, и уже на войне очень быстро или становятся инвалидами, или умирают.

— У них не происходит накопления опыта. Они не становятся более профессиональными. Я все время наблюдаю одно и то же: сухопутные войска Российской Федерации, особенно в таких составляющих как пехота, танки, бронетехника — стабильно плохие. С лета прошлого года они стабильно плохо воюют. И они ничего с этим поделать не могут, и я не думаю, что смогут, — отметил Андрей Билецкий.

Источник: Украинская правда
Андрій Білецький, Война в Украине
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