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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Росіяни в Україні стерли свої кадрові війська в нуль — Білецький

російські солдати військові
Фото: Getty Images

Росіяни за час повномасштабної війни в Україні стерли свої кадрові війська майже в нуль.

Про це в інтерв’ю Українській правді розповів командир 3 штурмової бригади, засновник Азову та екснардеп Андрій Білецький.

За його словами, окупанти в лютому 2022 року думали, що легко зайдуть в Україну та швиденько її захоплять, тому вирішили кинути маленьке по факту угруповання від 154 до 186 тис. Росіяни планували таку собі військово-поліцейську операцію, та все пішло не за їхнім сценарієм.

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Але загарбники замість того, щоб почати мобілізувати населення, або ж тікати, як то було з-під Києва чи з-під Харкова, кричали: вперед!

– І повністю стерли свої кадрові частини. От прямо стерли їх, як об наждачний папір – в нуль, – сказав Андрій Білецький.

За його словами, у росіян більше немає ні сержантського корпусу, ні молодших офіцерів із досвідом. Здебільшого ті, хто потрапляє зараз на фронт, проходять скорочене навчання, і вже на війні дуже швидко або стають інвалідами, або помирають.

– У них не відбувається накопичення досвіду. Вони не стають професійнішими. Я весь час спостерігаю одне і те ж саме: сухопутні війська Російської Федерації, особливо в таких складових як піхота, танки, бронетехніка – стабільно погані. З літа минулого року вони стабільно погано воюють. І вони нічого з цим поробити не можуть, і я не думаю, що зможуть, – наголосив Андрій Білецький.

Проте у росіян “ростуть” інші напрямки: по радіоелектронній боротьбі вони стали більш потужні, покращилися безпілотні системи, артилерія достатньо якісна, авіацію більш ефективно застосовують.

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Джерело: Українська правда
Андрій Білецький, Війна в Україні
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Росіяни продовжують атакувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагаючись захопити нові території, вони закидають позиції наших військовослужбовців, а також мирні міста і села боєприпасами усіх калібрів, атакуючи і з неба, і з землі.

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