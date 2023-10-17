У российских десантников высокий боевой дух, но он им не помогает — Билецкий

Командир 3 штурмовой бригады, основатель Азова и экс-нардеп Андрей Билецкий заявил, что российские десантники имеют чрезвычайно высокий боевой дух и стойкость – однако они им не очень помогают.

Об этом Андрей Билецкий сказал в интервью Украинской правде.

По его словам, профессионализм российских механизированных частей будет низкий, да и мотивация чрезвычайно слабая в среднем по войскам. Солдаты периодически убегают. Хотя зависит от подразделения.

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Но у десантников с мотивацией намного лучше. Например, есть у россиян 131-я десантно-штурмовая бригада, из которой хотят сделать дивизию. В большинстве ее отвели с фронта.

– Многие считают ее лучшей десантно-штурмовой частью Российской Федерации. Вот Андреевку, первый период Андреевской операции, обороняли именно они. И у них чрезвычайно высокий боевой дух и стойкость. Но он им не помогает — они все равно умирают, — заявил Андрей Билецкий, отметив, что для его 3-й бригады эти десантники были самым сложным противником за все время.

Но таких подразделений у оккупантов мало.

Однако у россиян есть десантники, у которых не все хорошо с боевым духом. Например, 83 десантно-штурмовая бригада, которая была для штурмовой бригады Андрея Билецкого одним из самых простых врагов.

— Это было одно удовольствие с ними воевать. Там брали по восемь десантников в день. То есть даже нельзя сказать, что пехота плохая в России, а ДШВ хорошие. Нет. И ВДВ (воздушно-десантные войска, — Ред.) их тоже в большинстве своем плохие, но есть отдельные части, которые имеют высокий боевой дух, — подчеркнул Билецкий.

Ранее экс-нардеп Андрей Билецкий рассказал, какую тактику выбрали российские оккупанты на Бахмутском направлении.

Источник : Украинская правда

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