У російських десантників високий бойовий дух, але він їм не допомагає – Білецький

Командир 3 штурмової бригади, засновник Азову та екснардеп Андрій Білецький заявив, що російські десантники мають надзвичайно високий бойовий дух і стійкість – проте він їм не дуже допомагає.

Про це Андрій Білецький сказав в інтерв’ю Українській правді.

За його словами, професіоналізм російських механізованих частин буде низький, та й мотивація надзвичайно слабка в середньому по військах. Солдати періодично тікають. Хоча залежить від підрозділу.

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Але у десантників з мотивацією набагато краще. Наприклад, є у росіян 131-а десантно-штурмова бригада, з якої хочуть зробити дивізію. У більшості її відвели з фронту.

– Багато хто вважає її найкращою десантно-штурмовою частиною Російської Федерації. От Андріївку, перший період Андріївської операції, обороняли саме вони. І у них надзвичайно високий бойовий дух і стійкість. Але він їм не допомагає – вони все одно помирають, – заявив Андрій Білецький, зауваживши, що для його 3-ої бригади ці десантники були найскладнішим противником за весь час.

Але таких підрозділів у окупантів мало.

Проте у росіян є десантники, у яких не все добре з бойовим духом. Наприклад, 83 десантно-штурмова бригада, яка була для штурмової бригади Андрія Білецького одним із найпростіших ворогів.

– Це було одне задоволення з ними воювати. Там брали по вісім десантників за день. Тобто навіть не можна сказати, що піхота погана в Росії, а ДШВ хороші. Ні. І ПДВ (повітряно-десантні війська – Ред.) їхні теж у більшості своїй погані, але є окремі частини, які мають високий бойовий дух, – наголосив Білецький.

Раніше екснардеп Андрій Білецький розповів, яку тактику обрали російські окупанти на Бахмутському напрямку.

Джерело : Українська правда

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