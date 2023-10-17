Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Черкаській області засудили батька трьох дітей, який отримав повістку і відмовився від мобілізації
Одного опустили головою у вигрібну яму, іншого змусили стрибати голяка: на Одещині підлітки знущалися зі школярів
Зі Львова вирушив перший рейс на Варшаву: маршрут, ціна квитка та де придбати
Терміново
У Миргороді, Дніпрі, Запоріжжі та Кропивницькому пролунали вибухи
У Києві з багатоповерхівки випала 12-річна дитина
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У російських десантників високий бойовий дух, але він їм не допомагає – Білецький

армія РФ російські військові
Фото: Getty Images

Командир 3 штурмової бригади, засновник Азову та екснардеп Андрій Білецький заявив, що російські десантники мають надзвичайно високий бойовий дух і стійкість – проте він їм не дуже допомагає.

Про це Андрій Білецький сказав в інтерв’ю Українській правді.

За його словами, професіоналізм російських механізованих частин буде низький, та й мотивація надзвичайно слабка в середньому по військах. Солдати періодично тікають. Хоча залежить від підрозділу.

Зараз дивляться

Але у десантників з мотивацією набагато краще. Наприклад, є у росіян 131-а десантно-штурмова бригада, з якої хочуть зробити дивізію. У більшості її відвели з фронту.

– Багато хто вважає її найкращою десантно-штурмовою частиною Російської Федерації. От Андріївку, перший період Андріївської операції, обороняли саме вони. І у них надзвичайно високий бойовий дух і стійкість. Але він їм не допомагає – вони все одно помирають, – заявив Андрій Білецький, зауваживши, що для його 3-ої бригади ці десантники були найскладнішим противником за весь час.

Але таких підрозділів у окупантів мало.

Проте у росіян є десантники, у яких не все добре з бойовим духом. Наприклад, 83 десантно-штурмова бригада, яка була для штурмової бригади Андрія Білецького одним із найпростіших ворогів.

– Це було одне задоволення з ними воювати. Там брали по вісім десантників за день. Тобто навіть не можна сказати, що піхота погана в Росії, а ДШВ хороші. Ні. І ПДВ (повітряно-десантні війська – Ред.) їхні теж у більшості своїй погані, але є окремі частини, які мають високий бойовий дух, – наголосив Білецький.

Раніше екснардеп Андрій Білецький розповів, яку тактику обрали російські окупанти на Бахмутському напрямку.

Джерело: Українська правда
Андрій Білецький, Армія Росії, Війна в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Чи можуть ФОПи отримати бронь від мобілізації або забронювати своїх працівників – відповідь юриста
У російських десантників високий бойовий дух, але він їм не допомагає – Білецький
В окупованому Скадовську пролунали вибухи: є “приліт” по розташуванню окупантів
вибух дим
€50 млрд на 4 роки. Європарламент підтримав створення Фонду допомоги Україні
Європарламент
Чи буде Третя світова війна через ситуацію навколо Ізраїлю – три сценарії
сектор Гази ізраїль
Абрамович затримує переказ: виручені від продажу Челсі майже $3 млрд досі заморожені
Роман Абрамович

Завантаження

Ігри
Відео
Масово знищують техніку РФ: як працюють артилеристи Нацгвардії на передовій

Росіяни продовжують атакувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагаючись захопити нові території, вони закидають позиції наших військовослужбовців, а також мирні міста і села боєприпасами усіх калібрів, атакуючи і з неба, і з землі.

Владислав Круглов
Окупанти стріляли їм в спину: історії вчителів із Балаклії, що пережили російський полон
У російських десантників високий бойовий дух, але він їм не допомагає – Білецький
Чому США гальмує поставки зброї в Україну: як працює лендліз
У російських десантників високий бойовий дух, але він їм не допомагає – Білецький
Важлива заява про графіки відключення світла | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023
У російських десантників високий бойовий дух, але він їм не допомагає – Білецький
Військком організував фейкову службу для 7 футболістів | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023
У російських десантників високий бойовий дух, але він їм не допомагає – Білецький
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь