С оккупированных территорий вернули еще троих детей
На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще троих детей.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
— Когда россияне зашли в Херсон, родители 10-летнего Александра, 8-летней Дарьи и 6-летнего Якова решили отправить детей в село к бабушке, надеясь на большую безопасность. Вскоре областной центр освободили, а бабушка с внуками остались на временно оккупированной территории, — говорится в сообщении.
Отступая из Херсона, россияне взорвали Антоновский мост, забрать детей стало невозможно.
— Благодаря усилиям Украинской сети за права ребенка и при содействии Минреинтеграции дети снова вместе с родителями. Слова особой благодарности — Государственной миграционной службе, — добавили в ведомстве.
Кроме того, на прошлой неделе воссоединилась еще одна семья. После 19 месяцев разлуки с ТОТ Херсонской области к родителям вернулись 9-летняя Надежда и ее 14-летний брат Михаил.
Говорится, что накануне полномасштабного вторжения дети поехали в гости к бабушке и дедушке. После оккупации села путь на подконтрольную правительству Украины территорию был отрезан.
Возможность вернуть детей появилась в начале сентября этого года, когда их отец обратился в Минреинтеграции, а министерство, в свою очередь, подключило к процессу Украинскую сеть за права ребенка.
5 октября проекту Save Ukraine с временно оккупированных территорий удалось вернуть 19 украинских детей.
Фото: Минреинтеграции
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