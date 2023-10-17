З окупованих територій повернули ще трьох дітей

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще трьох дітей.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

– Коли росіяни зайшли у Херсон, батьки 10-річного Олександра, 8-річної Дарини та 6-річного Якова вирішили відправити дітей у село до бабусі, сподіваючись на більшу безпеку. Невдовзі обласний центр звільнили, а бабуся з онуками залишилися на тимчасово окупованій території, – йдеться у повідомленні.

Відступаючи з Херсона, росіяни підірвали Антонівський міст, забрати дітей стало неможливо.

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– Завдяки зусиллям Української мережі за права дитини та за сприяння Мінреінтеграції діти знову разом із батьками. Слова особливої подяки – Державній міграційній службі, – додали у відомстві.

Окрім того, на минулому тижні возз’єдналася ще одна родина. Після 19 місяців розлуки із ТОТ Херсонської області до батьків повернулися 9-річна Надійка та її 14-річний брат Михайло.

Зазначено, що напередодні повномасштабного вторгнення діти поїхали в гості до бабусі та дідуся. Після окупації села шлях на підконтрольну уряду України територію було відрізано.

Можливість повернути дітей з’явилася на початку вересня цього року, коли їхній батько звернувся до Мінреінтеграції, а міністерство, своєю чергою, долучило до процесу Українську мережу за права дитини.

5 жовтня проєкту Save Ukraine з тимчасово окупованих територій вдалося повернути 19 українських дітей.

Фото: Мінреінтеграції

Джерело : Мінреінтеграції

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