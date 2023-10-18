РФ може переорієнтувати удари Кинджалами на порти України – Гуменюк

Росія може спрямувати удари ракетами Кинджал на українські порти.

Про це на брифінгу повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк, відповідаючи на питання щодо посилення навчання пілотів РФ на МіГах у повітряному просторі над Чорним морем.

– Ми поки що не спостерігаємо надзвичайної активності саме такої авіації в Чорному морі, хоча не виключається, що вони можуть спробувати і такі маневри, зокрема переорієнтувати загрози такими ракетами, як Кинджал, на інші регіони, – сказала Гуменюк.

За її словами, раніше росіяни намагались атакувати Кинджалами більше столицю і загрожувати безпосередньо “центрам прийняття рішень”.

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– Зараз, за певної орієнтації ворога на те, щоб посісти місце України в зерновій ініціативі, можуть опинитись під ударами і порти, до речі, з використанням такої зброї, – наголосила керівниця пресцентру.

Раніше в українській розвідці повідомили, що РФ накопичує ракетний арсенал, щоб взимку завдати ударів по енергетичній інфраструктурі України. Це один з найімовірніших сценаріїв, якими може піти РФ для терору мирних жителів.

Фото: Ukraine Media Center Odesa

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