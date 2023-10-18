Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Одного опустили головою у вигрібну яму, іншого змусили стрибати голяка: на Одещині підлітки знущалися зі школярів
Зі Львова вирушив перший рейс на Варшаву: маршрут, ціна квитка та де придбати
Терміново
У Миргороді, Дніпрі, Запоріжжі та Кропивницькому пролунали вибухи
У Києві з багатоповерхівки випала 12-річна дитина
Полтавську область росіяни атакували ракетами та БпЛА: серед поранених дитина
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

РФ може переорієнтувати удари Кинджалами на порти України – Гуменюк

РФ може переорієнтувати удари Кинджалами на порти України – Гуменюк

Росія може спрямувати удари ракетами Кинджал на українські порти.

Про це на брифінгу повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк, відповідаючи на питання щодо посилення навчання пілотів РФ на МіГах у повітряному просторі над Чорним морем.

– Ми поки що не спостерігаємо надзвичайної активності саме такої авіації в Чорному морі, хоча не виключається, що вони можуть спробувати і такі маневри, зокрема переорієнтувати загрози такими ракетами, як Кинджал, на інші регіони, – сказала Гуменюк.

За її словами, раніше росіяни намагались атакувати Кинджалами більше столицю і загрожувати  безпосередньо “центрам прийняття рішень”.

Зараз дивляться

– Зараз, за певної орієнтації ворога на те, щоб посісти місце України в зерновій ініціативі, можуть опинитись під ударами і порти, до речі, з використанням такої зброї, – наголосила керівниця пресцентру.

Раніше в українській розвідці повідомили, що РФ накопичує ракетний арсенал, щоб взимку завдати ударів по енергетичній інфраструктурі України. Це один з найімовірніших сценаріїв, якими може піти РФ для терору мирних жителів.

Читайте також
На Авдіївському напрямку окупанти перегруповуються через великі втрати – Штупун
ЗСУ на фронті

Фото: Ukraine Media Center Odesa

Війна в Україні, Ракетні удари Росії, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Поліцейські показали момент влучання російської ракети у житловий будинок
Запоріжжя 18.1023
Іран заявив про зняття ембарго ООН на продаж ракет, попри продовження обмежень ЄС
ракета Zolfaghar
Армія РФ знищила обстрілом спортивну базу Динамо у Запоріжжі
спортивна база Динамо у Запоріжжі зруйнована
Питання у кількості. Скільки ракет ATACMS можуть змінити ситуацію на фронті
Ракети ATACMS
На Авдіївському напрямку окупанти перегруповуються через великі втрати – Штупун
ЗСУ на фронті

Завантаження

Ігри
Відео
Чому США гальмує поставки зброї в Україну: як працює лендліз

Історичний закон про ленд-ліз, який Штати ухвалили у травні торік на знак підтримки України у війну, так і не запрацював. Для чого він був потрібен, чи виконав якусь роль і чи не зачинилися ще ці двері повністю?

Оксана Михайлова
У ІРАНА буде ЯДЕРНА ЗБРОЯ? | ГЕРОЇЧНА робота медиків НА ПЕРЕДОВІЙ | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
РФ може переорієнтувати удари Кинджалами на порти України – Гуменюк
ПУТІН поїхав до КИТАЮ | НАПРУЖЕНА ситуація в АВДІЇВЦІ | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
РФ може переорієнтувати удари Кинджалами на порти України – Гуменюк
АТАКА дронів у РФ | Викрито ЗРАДНИКА на Дніпропетровщині | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
РФ може переорієнтувати удари Кинджалами на порти України – Гуменюк
РАКЕТНИЙ удар по ХАРКОВУ | УКРАЇНЦІ застрягли у секторі ГАЗИ | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
РФ може переорієнтувати удари Кинджалами на порти України – Гуменюк
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь