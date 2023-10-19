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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Одеського військкома підозрюють в незаконному збагаченні на майже 47 млн грн

Одеського військкома підозрюють в незаконному збагаченні на майже 47 млн грн
Фото: Факти ICTV

Національне агентство з питань запобігання корупції підозрює начальника Малиновського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеси В’ячеслава Кушнерова в незаконному збагаченні на майже 47 млн грн.

Відповідне рішення НАЗК оголосило після проведеного моніторингу способу життя начальника Малиновського районного ТЦК і СП.

Зокрема, у травні 2022 року подружжя стало власниками квартири в Одесі площею 111,1 кв. м вартістю 600 тис. грн, яку через рік продали за 7,56 млн грн. Потім дружина військкома придбала автомобіль Toyota Highlander вартістю майже 1,9 млн грн, який згодом був проданий за 2 млн грн.

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Того ж року мати військкома подарувала сину житловий будинок з господарськими будівлями загальною площею 259,2 кв. м. Він розташований в Овідіопольському районі Одеської області та оцінений на суму 1 млн грн.

За даними НАЗК, отриманий нею дохід за останні 22 роки був значно меншим за вартість подарованого будинку.

Водночас його теща протягом останніх років стала власницею квартири в Лиманському районі Одеської області за понад 300 тис. грн, а також автомобіля Mercedes–Benz GLS 400 за 420 тис. грн.

У НАЗК звернули увагу, що, згідно з середніми цінами, така автівка коштує понад 5 млн грн, що може свідчити про приховування реальної вартості транспортного засобу.

Також раніше його теща купила автомобіль Mercedes–Benz GLC 220D вартістю 1,4 млн грн, який потім перепродала дочці за 1,5 млн грн.

Протягом серпня 2022 року члени родини військкома подарували один одному гроші на загальну суму 30 млн грн. Це підтверджується відомостями з реєстру нотаріальних дій. У НАЗК зазначають, що вони не мали достатніх офіційних доходів.

Син Кушнерова став власником квартири площею 55,8 кв. м в Одесі вартістю майже 500 тис. грн та автомобіля Mercedes-Benz Sprinter 511 ще за майже пів мільйона гривень, також не маючи офіційного джерела прибутку на подібні суми.

Ще у 2018 році син військкома зробив покупку, вартість якої значно перевищувала тодішні офіційні доходи. Він придбав у начальника одеського ТЦК Євгена Борисова автомобіль Volkswagen CC вартістю 500 тис. грн, який перепродав потім.

В’ячеслав Кушнеров не пояснив походження цих грошей. НАЗК направило матеріали проти військкома до СУ ГУНП в Миколаївській області, щоб внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками незаконного збагачення.

Відповідальність за цей злочин передбачена ст. 368-5 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування, після якого Кушнерова можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

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Війна в Україні, Гроші, Корупція, НАЗК, Одеса, Одеська область
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