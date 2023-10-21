17-летняя девушка и трое мальчиков – в Украину удалось вернуть еще четырех детей

В Украину удалось вернуть еще четырех украинских детей, которых россияне принудительно депортировали.

— Это 17-летняя девушка и трое мальчиков — шести, трех и девяти лет. Они уже дома вместе со своими родными. У каждого из них есть собственная история. Их должны слышать в разных странах мира, чтобы иметь настоящее представление о преступлениях РФ, — сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, один из мальчиков не видел свою маму с самого начала полномасштабного вторжения.

Сейчас смотрят

Его семья проживала на территории Херсонской области. Когда началась война, женщина-военнослужащая ушла защищать Украину, а ее несовершеннолетний сын остался дома с бабушкой и дедушкой.

РФ оккупировала эту часть Херсонщины, а женщина не смогла эвакуировать сына, попала в плен. А когда ее удалось освободить, она начала искать ребенка. К счастью, мальчика нашли и семья объединилась.

Еще один мальчик до начала войны из-за врожденных проблем со здоровьем находился в учреждении на Херсонщине, где его готовили к операции в Охматдете. Его родители эвакуировались, а их сын попал под оккупацию. Вместе с другими детьми его принудительно вывезли в Крым. Теперь они снова вместе.

Третьего мальчика оккупанты вывезли в детдом в Брянской области. Бабушка долго его искала.

— Таких историй очень много. Россия цинично похищает детей, проводит принудительную русификацию, скрывает факты усыновления россиянами… Украинские дети будут дома. Россия будет отвечать за геноцид, — отмечает Ермак.

5 октября с временно оккупированных территорий удалось вернуть 19 украинских детей.

Фото: Андрій Єрмак

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.