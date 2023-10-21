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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

17-річна дівчина і троє хлопчиків – до України вдалося повернути ще чотирьох дітей

до України вдалося повернути ще чотирьох дітей

В Україну вдалося повернути ще чотирьох українських дітей, яких росіяни примусово депортували.

– Це 17-річна дівчина та троє хлопчиків – шести, трьох і дев’яти років. Вони вже вдома разом зі своїми рідними. У кожного з них є власна історія. Їх мають чути у різних країнах світу, щоб мати справжнє уявлення про злочини РФ, – повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, один із хлопчиків не бачив свою маму від самого початку повномасштабного вторгнення.

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Його родина проживала на території Херсонської області. Коли почалася війна, жінка-військовослужбовиця пішла захищати Україну, а її неповнолітній син залишився вдома із бабусею і дідусем.

РФ окупувала цю частину Херсонщини, а жінка не змогла евакуювати сина, потрапила в полон. А коли її вдалося звільнити, вона почала шукати дитину. На щастя, хлопчика знайшли і родина об’єдналася.

Ще один хлопчик до початку війни через вроджені проблеми зі здоров’ям перебував у закладі на Херсонщині, де його готували до операції в Охматдиті. Його батьки евакуювалися, а їхній син потрапив під окупацію. Разом з іншими дітьми його примусово вивезли до Криму. Тепер вони знову разом.

Третього хлопчика окупанти вивезли до дитбудинку у Брянській області. Бабуся довго його шукала.

– Таких історій дуже багато. Росія цинічно викрадає дітей, проводить примусову русифікацію, приховує факти всиновлення росіянами… Українські діти будуть вдома. Росія відповідатиме за геноцид, – зауважує Єрмак.

5 жовтня з тимчасово окупованих територій вдалося повернути 19 українських дітей.

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17-річна дівчина і троє хлопчиків – до України вдалося повернути ще чотирьох дітей

Фото: Андрій Єрмак

Андрій Єрмак, Війна в Україні, Воєнні злочини, Геноцид, Депортація, Офіс президента, Російська агресія
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