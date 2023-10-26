В следующий раз нам не так повезет: Гросси об атаке по Хмельницкой АЭС и последствиях
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) оценивает размер ущерба, нанесенного в результате падения вблизи Хмельницкой АЭС двух сбитых БПЛА.
— Точный размер ущерба оценивается командой МАГАТЭ, и дополнительная информация будет предоставлена, – говорится в сообщении агентства.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси со ссылкой на информацию со станции отметил, что прямого воздействия беспилотников на ее площадку не было, а взрывы не повлияли на работу ХАЭС или ее подключение к национальной сети.
При этом ударная волна повредила окна нескольких зданий на площадке, в том числе прохода в корпуса реактора, вспомогательного корпуса, корпуса специального оборудования, учебного центра и других объектов.
Вместе с тем была временно прекращена подача электроэнергии на некоторые внешние станции радиационного мониторинга.
По словам гендиректора МАГАТЭ, станции сейсмического мониторинга, установленные в районе ХАЭС, также зафиксировали сейсмические последствия взрывов.
— Тот факт, что многие окна на месте были разрушены, показывает, насколько это было близко. В следующий раз нам не так повезет, – подчеркнул Гросси.
МАГАТЭ указало, что один из двух реакторов ХАЭС сейчас работает, а другой находится в плановом ремонте с начала августа.
В свою очередь первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что вследствие ночной атаки РФ в Шепетовском районе повреждено 1 760 объектов инфраструктуры, среди них 282 многоквартирных дома и 1 404 частных. Также были задеты 74 объекта социальной инфраструктуры — 41 образовательный, 6 со сферы здравоохранения, 14 учреждений культуры и две церкви.
Напомним, что ночью 25 октября под удар во время сбития дронов попала территория недалеко от Хмельницкой АЭС.
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