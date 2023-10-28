Несправедливо: Данилов объяснил, что не так с предложением выпускать мужчин за границу за деньги
Законодательная инициатива о платном выезде из Украины для мужчин призывного возраста является несправедливой.
Такое мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона Єдині новини.
– Мне бы очень не хотелось, чтобы можно было откупиться от защиты нашей страны, тем более, что не у всех людей есть деньги. Поэтому эта ситуация может быть очень контроверсионной, — подчеркнул он.
Он добавил, что нардепы должны были бы вносить подобные предложения до начала полномасштабной войны, а не во время военного положения в Украине.
Кроме того, принятие этого законопроекта может спровоцировать ситуацию, когда граждане, имеющие достаточно денег, будут отправлять своих сыновей за границу, чтобы те не воевали. Это будет несправедливо по отношению к украинцам, которые защищают страну с оружием в руках.
– Здесь нужно очень внимательно думать и понимать, чем это может закончиться. Чтобы не случилось так, что люди, имеющие деньги, будут своих детей отправлять за деньги за границу, а те люди, у которых нет состояния, должны идти защищать страну. Я понимаю так, что это не совсем справедливо, – подчеркнул Данилов.
Выезд мужчин за деньги: о чем законопроект
Речь идет о законопроекте №8029, зарегистрированном в Верховной Раде еще в сентябре прошлого года. Его автором является нардеп от Слуги народа Георгий Мазурашу.
Документом предлагается выпускать военнообязанных мужчин за границу под ежемесячный взнос в поддержку Вооруженных сил Украины.
Мужчина, который хочет выехать, должен открыть счет в одном из государственных банков Украины с гарантийным взносом в сумме не менее пяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (сейчас это более 13 тыс. грн). С этого взноса ежемесячно на счет ВСУ нужно будет перечислять сумму, равную налогам с минимальной зарплаты.
Следует отметить, что законопроект рассматривают в комитетах ВР уже более года, и у депутатов к нему возникли замечания. Поэтому вряд ли эта законодательная инициатива будет принята.
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