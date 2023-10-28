Несправедливо: Данілов пояснив, що не так із пропозицією випускати чоловіків за кордон за гроші

Законодавча ініціатива про платний виїзд з України для чоловіків призовного віку є несправедливою.

Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Мені б дуже не хотілося, щоб можна було відкупитися від захисту нашої країни, тим паче, що не у всіх людей є гроші. Тому ця ситуація може бути дуже-дуже контроверсійною, – наголосив він.

Зараз дивляться

Він додав, що нардепи мали б вносити подібні пропозиції до початку повномасштабної війни, а не під час воєнного стану в Україні.

Крім того, ухвалення цього законопроєкту може спровокувати ситуацію, коли громадяни, які мають достатньо грошей, відправлятимуть своїх синів за кордон, щоб ті не воювали. Це буде несправедливо щодо тих українців, які захищають країну зі зброєю в руках.

– Тут треба дуже уважно думати й розуміти, чим це може закінчитися. Щоб не сталося так, що ті люди, які мають статки, будуть своїх дітей відправляти за гроші за кордон, а ті люди, в яких немає статків, мають іти захищати країну. Я розумію так, що це не зовсім справедливо, – наголосив Данілов.

Виїзд чоловіків за гроші: про що законопроєкт

Йдеться про законопроєкт №8029, зареєстрований у Верховній Раді ще у вересні минулого року. Його автором є нардеп від Слуги народу Георгій Мазурашу.

Документом пропонується випускати військовозобов’язаних чоловіків за кордон під щомісячний внесок на підтримку Збройних сил України.

Чоловік, який хоче виїхати, мав би відкрити рахунок в одному з державних банків України з гарантійним внеском у сумі не менше п’яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб (зараз це понад 13 тис. грн). З цього внеску щомісяця на рахунок ЗСУ потрібно буде перераховувати суму, яка дорівнює податкам з мінімальної зарплати.

Варто зазначити, що законопроєкт розглядають у комітетах ВР уже понад рік, і в депутатів до нього виникли зауваження. Тож навряд чи цю законодавчу ініціативу буде ухвалено.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.