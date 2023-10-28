Есть важные аргументы и предложения: на Мальте завершилась первая сессия по Формуле мира

На Мальте завершилась первая сессия встречи внешнеполитических советников и советников по вопросам национальной безопасности по украинской Формуле мира.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в субботу, 28 октября.

— Завершаем первую сессию встречи на Мальте. И дальше — готовимся ко второй. Есть важные аргументы и предложения, — отметил он.

По словам Ермака, Украина и партнеры представили пять пунктов украинской Формулы мира, над которыми работали рабочие группы, и свое видение имплементации.

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Он напомнил, что это ядерная безопасность, энергетическая безопасность, продовольственная безопасность, гуманитарное направление (освобождение пленных и депортированных лиц), восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка.

— Украина нацелена на вполне конкретные результаты — Глобальный саммит мира лидеров государств, — подчеркнул глава ОПУ.

В Офисе президента сообщали, что во встрече на Мальте примут участие 65 стран, что значительно больше, чем в предыдущей, состоявшейся в Джидде (Саудовская Аравия).

По информации агенства Bloomberg, в участии не будет участвовать Китай. В то же время, в списке участников страны G7, Катар, Южная Африка, Индия и Турция. Также сообщалось, что некоторые страны, такие, как Бразилия и Чили, примут участие онлайн.

Что предусматривает украинская Формула мира?

В октябре 2022 года президент Владимир Зеленский озвучил лидерам G7 Формулу мира для преодоления российской угрозы.

Она в частности предусматривает оборонную поддержку Украины, защиту территориальной целостности и наказание виновных в вооруженной агрессии России. Кроме того, она предусматривает противодействие экоциду и фиксацию завершения войны.

Формула мира Зеленского включает 10 пунктов: радиационная и ядерная безопасность; продовольственная безопасность; энергетическая безопасность; освобождение всех пленных и депортированных; выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск и прекращение боевых действий; возвращение справедливости; противодействие экоциду; недопущение эскалации; фиксация окончания войны.

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