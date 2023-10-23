Участники встречи на Мальте утвердят формулу мира и определят дату мирного саммита – ОПУ
На встрече по украинской формуле мира, которая состоится на Мальте, планируется окончательно утвердить все ее 10 пунктов. Еще одна задача – определить место и дату глобального саммита мира.
Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью Kyiv Post.
Он напомнил, что на Мальте пройдет уже третья встреча по формуле мира. Там соберутся советники по нацбезопасности и политические директора МИД. Первые две встречи прошли в Копенгагене (Дания) и Джидде (Саудовская Аравия).
Формула мира, предложенная президентом Владимиром Зеленским, имеет десять пунктов. Поэтому участники дискуссий создали 10 рабочих групп, каждая из которых работает над конкретным пунктом на уровне послов в Киеве.
В настоящее время состоялось уже девять встреч. После переговоров в Джидде они проходили почти еженедельно под руководством главы ОПУ Андрея Ермака.
На последней встрече были представители почти 80 стран. Она касалась седьмого пункта формулы – ответственности РФ за агрессию.
У каждой группы есть план реализации пунктов формулы мира. Они должны быть утверждены на Мальте.
– Именно на Мальте мы хотим на уровне советников по нацбезопасности утвердить эти рабочие планы, а также утвердить окончательную формулировку всех 10 пунктов формулы мира. И да, одна из наших задач – определить дату и место проведения глобального саммита по формуле мира, — подчеркнул Жовква.
По его словам, такой саммит должен пройти как можно быстрее. Он запустит процесс реализации десяти пунктов формулы мира.
А после саммита мира будут происходить министерские или экспертные встречи уже по конкретным пунктам формулы.
Жовква уточнил, что количество и сущность пунктов формулы мира не изменится, однако их формулировки “могут быть прописаны с учетом позиций других стран”. Он заверил, что Киев не исключает “никакие рациональные предложения”.
На встрече в Мальте будут “отшлифованы” формулировки каждого пункта, а также планы действий по ним, с учетом звучавших в рабочих группах предложений от 80 стран.
– Примем согласованный вариант. Затем вместе будем реализовывать с первого по девятый пункты и выйдем на десятый, в котором говорится о фиксации результатов войны, заключении соответствующего документа. На этапе 10-го пункта может “появиться” Россия. Но к тому моменту РФ надо лишить всех инструментов агрессии – будь то в продовольственной безопасности, будь то в сфере экологии или относительно нарушений Устава ООН, — отметил Жовква.
Сколько стран примут участие во встрече на Мальте
На Банковой прогнозируют, что в переговорах на Мальте примут участие представители более 50 стран. При необходимости они могут подключаться онлайн.
Привлечены не только страны Европы или североатлантического пространства, но и Африки, Азии, Латинской Америки. Будут, в частности, представители Индии, Японии, Индонезии.
– Думаю, что на Мальте появятся и представители тех государств и институтов, которые не были представлены в Джидде, – заявил Жовква.
В ходе встречи в Копенгагене присутствовали представители 15 стран, в Джидде – 43.
Переговоры по украинской формуле мира на Мальте состоятся 28-29 октября.
Украинская формула мира: что известно
Владимир Зеленский предложил украинскую формулу мира во время саммита Большой двадцатки (G20) в Индонезии в ноябре 2022 года.
Формула содержит 10 пунктов: радиационная и ядерная безопасность; продовольственная безопасность; энергетическая безопасность; противодействие экоциду; освобождение всех пленных и депортированных; возвращение справедливости; выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины; вывод войск РФ и прекращение боевых действий; недопущение эскалации; фиксация окончания войны.
Источник: Kyiv Post
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