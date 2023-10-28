Є важливі аргументи та пропозиції: на Мальті завершилась перша сесія щодо Формули миру

На Мальті завершилася перша сесія зустрічі зовнішньополітичних радників і радників з питань національної безпеки за українською Формулою миру.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у суботу, 28 жовтня.

— Завершуємо першу сесію зустрічі на Мальті. І далі – готуємося до другої. Маємо важливі аргументи та пропозиції, – зазначив він.

За словами Єрмака, Україна та партнери презентували п’ять пунктів української Формули миру, над якими працювали робочі групи, та своє бачення імплементації.

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Він нагадав, що це ядерна безпека, енергетична безпека, продовольча безпека, гуманітарний напрямок (звільнення полонених та депортованих осіб), відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

— Україна націлена на цілком конкретні результати – Глобальний саміт миру лідерів держав, – наголосив глава ОПУ.

В Офісі президента повідомляли, що у зустрічі на Мальті візьмуть участь 65 країн, що є значно більше, аніж у попередній, що відбулася у Джидді (Саудівська Аравія).

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