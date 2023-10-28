Є важливі аргументи та пропозиції: на Мальті завершилась перша сесія щодо Формули миру
На Мальті завершилася перша сесія зустрічі зовнішньополітичних радників і радників з питань національної безпеки за українською Формулою миру.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у суботу, 28 жовтня.
— Завершуємо першу сесію зустрічі на Мальті. І далі – готуємося до другої. Маємо важливі аргументи та пропозиції, – зазначив він.
За словами Єрмака, Україна та партнери презентували п’ять пунктів української Формули миру, над якими працювали робочі групи, та своє бачення імплементації.
Він нагадав, що це ядерна безпека, енергетична безпека, продовольча безпека, гуманітарний напрямок (звільнення полонених та депортованих осіб), відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
— Україна націлена на цілком конкретні результати – Глобальний саміт миру лідерів держав, – наголосив глава ОПУ.
В Офісі президента повідомляли, що у зустрічі на Мальті візьмуть участь 65 країн, що є значно більше, аніж у попередній, що відбулася у Джидді (Саудівська Аравія).
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