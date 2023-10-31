Уничтожаются за пару дней. Оккупанты кидают подразделения Шторм-Z на “мясные штурмы” – ISW
Российское командование продолжает кидать на “мясные штурмы” подразделения Шторм-Z, состоящие преимущественно из завербованных заключенных. Эти подразделения постоянно несут колоссальные потери.
Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW).
Пресс-секретарь Таврийской группировки войск Украины, полковник Александр Штупун заявил, что российские войска готовятся к проведению “мясных штурмов” в районе Авдеевки и готовят Шторм-Z для будущих немеханизированных атак.
Российский блогер, который якобы воевал на Авдеевском направлении, утверждает, что “мясные штурмы” — это атаки российской пехоты без артиллерийской поддержки с целью подавления украинских огневых позиций.
Другой российский блогер заявил, что штурмовые отряды Шторм-Z на Авдеевском направлении и на южном фланге Бахмута зачастую уничтожаются после нескольких дней активных действий и в среднем теряют 40-70% личного состава.
Сообщается, что у подразделений Шторм-Z очень слабая подготовка, а вышестоящие российские офицеры даже не хотят слушать и учитывать предложения командиров Шторм-Z при постановке им боевых задач.
Подразделения Шторм-Z используются для разведки боем и установления связи с соседними подразделениями. Они с трудом эвакуируют своих раненых без артиллерийского прикрытия, что приводит к большим потерям.
Отсутствие должной артиллерийской поддержки российских атак и контратак является причиной того, что подразделения Шторм-Z превращаются в “мусор”, не достигнув результатов, говорят российские военкоры.
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