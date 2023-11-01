Угроза позиционной войны: Залужный назвал пять приоритетов для Вооруженных сил Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный объяснил, что будет означать для Украины угроза перехода к позиционной войне и назвал пять приоритетов, которые помогут избежать ее.

Об этом главком украинских Вооруженных сил рассказал в статье для The Economist.

Материал начинается с того, что генерал указывает на глобальный кризис безопасности, который был спровоцирован вторжением России в Украину в феврале 2022 года.

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— Нападение на демократию со стороны морально больной имперской державы в самом сердце Европы нарушило баланс сил в других регионах мира, включая Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион. Неспособность многосторонних структур, таких, как ООН и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), поддерживать порядок означает, что Украина может восстановить свою территориальную целостность только с помощью военной силы, — говорится в материале.

Валерий Залужный пишет, что украинцы продемонстрировали свою готовность отдать душу и тело за свою свободу, а Украина не только остановила вторжение гораздо более сильного противника, но и освободила значительную часть своей территории.

— Однако сейчас война переходит в новую стадию: то, что мы, военные, называем “позиционной” войной — статичные и затяжные бои, как в Первой мировой войне, в противовес “маневровой” войне, которая предполагает движение и скорость. Это будет выгодно России, позволит ей восстановить свою военную мощь, в конце концов угрожая вооруженным силам Украины и самому государству. Какой же выход? — задает главком вопрос, на который сам же и отвечает далее в своей статье.

По мнению украинского генерала, по-прежнему необходимыми остаются основные виды вооружений – ракеты и снаряды.

Первый приоритет

— Но для выхода из этой войны Украине необходимы ключевые военные возможности и технологии. Важнейшей из них является воздушная мощь. Контроль над небом необходим для проведения крупномасштабных наземных операций. На начало войны у нас было 120 боевых самолетов. Из них только треть была пригодна для использования, — пишет главком.

Украинский военачальник указывает, что за время войны российские ВВС понесли огромные потери, а Украина смогла уничтожить более 550 российских систем ПВО. И все же враг сохраняет значительное преимущество над украинскими Вооруженными силами и продолжает строить новые ударные эскадрильи.

— Это преимущество затрудняет наше продвижение вперед. Российские системы ПВО все чаще мешают полетам наших самолетов. Наши системы ПВО делают то же самое с российскими. Таким образом, российские беспилотники взяли на себя значительную часть функций пилотируемой авиации по разведке и нанесению авиаударов, — объясняет генерал.

Валерий Залужный считает, что беспилотники также должны стать частью ответа Украины.

— Украина должна проводить массированные удары с использованием ложных и ударных беспилотников, чтобы перегрузить российские системы ПВО. Мы должны преследовать российские беспилотники с помощью наших собственных беспилотников-охотников, оснащенных сетками. Мы должны использовать сигнальные ложные цели для привлечения российских планерных бомб. А для ослепления тепловизионных камер российских беспилотников в ночное время необходимо использовать стробоскопы, — объясняет генерал.

Второй приоритет

Это указывает на второй приоритет: радиоэлектронная борьба (РЭБ), пишет военачальник.

— Например, глушение сигналов связи и навигации. РЭБ — ключ к победе в войне беспилотников. За последнее десятилетие Россия модернизировала свои силы РЭБ, создав новый род войск и построив 60 новых видов техники. В этой области она превосходит нас: 65% наших платформ помех на начало войны были сделаны в советское время, — завил генерал.

Кроме того, Украина уже смогла создать множество собственных систем электронной защиты, которые могут предотвратить постановку помех.

— Но нам также необходим более широкий доступ к электронной разведке наших союзников, в частности к данным средств сбора разведывательных сигналов, и расширение производственных линий по изготовлению наших беспилотных систем в Украине и за рубежом. Мы должны лучше вести радиоэлектронную борьбу с наших беспилотников в широком диапазоне радиочастот, избегая при этом случайного подавления наших собственных беспилотников, — пояснил он.

Третья задача — контрбатарейная борьба

Валерий Залужный говорит, что именно контрбатарейная борьба является ключом к поражению артиллерии противника.

— В этой войне, как и в большинстве прошлых войн, артиллерийский, ракетный и ракетно-пушечный огонь составляет 60-80% всех боевых задач. Когда в прошлом году мы впервые получили западные пушки, нам удалось довольно успешно обнаружить и поразить российскую артиллерию. Но эффективность такого оружия, как американский снаряд Excalibur с GPS-наведением, резко снизилась благодаря совершенствованию российской радиоэлектронной борьбы, — пояснил украинский военачальник.

В то же время контрбатарейная стрельба России улучшилась, отмечает Залужный. По его словам, в значительной степени это произошло благодаря использованию барражирующих боеприпасов Ланцет, работающих в паре с разведывательными беспилотниками, и увеличению производства высокоточных снарядов, которые могут быть наведены наземными наблюдателями.

— Несмотря на пренебрежительное отношение некоторых военных аналитиков, мы не можем преуменьшать эффективность российского оружия и разведки в этом отношении. Пока что нам удается достичь паритета с Россией за счет меньшего количества более точной огневой мощи. Но этого может не хватить. Нам необходимо наращивать наши локальные поля gps — использовать наземные антенны, а не только спутники, — чтобы наши высокоточные снаряды были более точными в условиях российских препятствий, — объясняет главнокомандующий ВСУ.

По его словам, украинским войскам необходимо активнее использовать беспилотники-камикадзе для нанесения ударов по российской артиллерии, а украинским партнерам необходимо присылать нам более совершенное оборудование для артиллерийской разведки, способное обнаруживать российские орудия.

Четвертая задача — технология минирования

— В начале войны у нас было ограниченное и устаревшее оборудование для этого. Но даже западные поставки, как норвежские танки и ракетные установки для разминирования, оказались недостаточными, учитывая масштабы российских минных полей, которые местами простираются на 20 км. Когда нам удается прорвать минные поля, Россия быстро пополняет их запасы, выпуская новые мины с расстояния, — пишет генерал.

Он указывает, что сегодняшним ответом вызовам в войне являются технологии.

— Нам нужны датчики, похожие на радары, использующие невидимые импульсы света для обнаружения мин в земле, и системы дымообразования для маскировки действий наших саперных подразделений. Мы можем использовать реактивные двигатели от списанных самолетов, водометы или кассетные боеприпасы для прорыва минных заграждений, не вкапываясь в землю. Помогут и новые типы туннельных экскаваторов, например, робот, использующий для прокладки туннелей плазменные резаки, — объясняет украинский главком.

Пятый приоритет — наращивание собственных запасов

Валерий Залужный пишет, что Россия не смогла использовать свое значительное преимущество в живой силе, ведь Владимир Путин опасается, что всеобщая мобилизация может привести к политическому кризису, а также из-за того, что Россия не может обучить и вооружить достаточное количество людей.

— Однако наши возможности по подготовке резервистов на собственной территории также ограничены. Мы не можем легко освободить солдат, которых отправляют на фронт. Более того, Россия может нанести удар по учебным центрам. Кроме того, в нашем законодательстве есть пробелы, позволяющие гражданам уклоняться от выполнения своих обязанностей. Мы пытаемся решить эти проблемы. Мы вводим единый реестр призывников, должны расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на сборы или по мобилизации. Мы также вводим “боевую стажировку”, которая предусматривает размещение вновь мобилизованных и обученных военнослужащих в опытных фронтовых частях для их подготовки, — пояснил он.

Украинский генерал указывает, что нельзя недооценивать Россию, хоть она и понесла большие потери и потратила много боеприпасов.

— Но она еще долгое время будет иметь преимущество в вооружении, технике, ракетах и боеприпасах. Ее оборонная промышленность наращивает объемы производства, несмотря на беспрецедентные санкции. Наши партнеры по НАТО тоже резко наращивают свои производственные мощности. Но на это нужно минимум год, а в некоторых случаях, таких как самолеты и системы управления, — два года, — объясняет главнокомандующий.

Валерий Залужный резюмирует, что позиционная война — это затяжная война, которая несет в себе огромные риски для вооруженных сил Украины и ее государства.

— Для того, чтобы Украина выбралась из этой ловушки, нам необходимо все: преимущество в воздухе, значительно улучшенные средства радиоэлектронной борьбы и контрбатарейной борьбы, новые технологии минирования, возможность мобилизовать и обучить больше резервов. Нам также необходимо сосредоточить внимание на современном управлении, чтобы мы могли более эффективно, чем Россия, визуализировать поле боя и быстрее принимать решения, и на рационализации логистики, одновременно нарушая российскую логистику с помощью более дальнобойных ракет, — пишет он.

По его словам, именно новые и инновационные подходы могут превратить позиционную войну в маневренную.

Фото: скриншот с видео / Головнокомандувач ЗСУ

Источник : Economist

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