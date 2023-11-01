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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Зеленский назвал регионы и города, где надо особенно учитывать сигналы тревоги

Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский попросил украинцев учитывать сигналы тревоги, особенно в Харькове, Запорожье и Херсоне, а также в городах и селах Херсонской, Донецкой, Черниговской и Сумской областей.

Об этом он сказал в видеообращении в среду, 1 ноября.

Президент поблагодарил защитников неба — воинов мобильных огневых групп, летчиков и воинов зенитных ракетных войск, все подразделения, которые уничтожают российскую авиацию, ракеты и дроны.

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— Прошлой ночью сбито 18 Шахедов и одну управляемую авиационную ракету. К сожалению, есть несколько попаданий. Но большинство вражеских целей были уничтожены. И, в частности, в Полтавской области, Черниговской, Сумской областях, в Винницкой и Хмельницкой областях, в других наших регионах. Я благодарю за это наших воинов, — сказал Зеленский.

Он добавил, что следует помнить, что каждое такое сбивание — это спасение людей и инфраструктуры.

Также глава государства выразил уверенность, что Украина сделает Европу сильнее, чем когда-либо. По словам Зеленского, сейчас идет максимально активная работа, чтобы “не осталось ни одного препятствия для нашего вступления в Европейский Союз”.

— Я уверен, что, как бы ни развивались события в мире, у других наших партнеров и в Америке, и где-либо еще, все равно единство будет побеждать. Единство, а не разделение. Единство, а не призывы к самоизоляции, — сказал он.

Он поблагодарил всех за помощь Украине и за совместные действия в защите наших европейских ценностей: всем от Вашингтона до каждой столицы мира, в которой ценят людей и жизнь.

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1 ноября оккупанты атаковали беспилотниками на Полтавщине НПЗ в Кременчуге. В результате попадания возник пожар. Ночью 1 ноября украинская противовоздушная оборона уничтожила 18 из 20 дронов Shahed-136/131, а также управляемую ракету Х-59.

Х-59 и часть дронов оккупанты запустили из Курской области РФ, остальные ударные БпЛА атаковали с юго-восточного направления — Приморско-Ахтарская РФ.

Война в Украине, Владимир Зеленский
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