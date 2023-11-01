Зеленський назвав регіони та міста, де треба особливо зважати на сигнали тривоги

Президент України Володимир Зеленський попросив українців зважати на сигнали тривоги, особливо у Харкові, Запоріжжі та Херсоні, а також у містах і селах Херсонщини, Донеччини, Чернігівщині та Сумщини.

Про це він сказав у відеозверненні у середу, 1 листопада.

Президент подякував захисникам неба – воїнам мобільних вогневих груп, льотчикам і воїнам зенітних ракетних військ, усім підрозділам, які знищують російську авіацію, ракети й дрони.

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– Минулої ночі збито 18 Шахедів та одну керовану авіаційну ракету. На жаль, є кілька влучань. Але більшість ворожих цілей були знищені. І, зокрема, в Полтавській області, Чернігівській, Сумській областях, на Вінниччині та Хмельниччині, в інших наших регіонах. Я дякую за це нашим воїнам, – сказав Зеленський.

Він додав, що слід пам’ятати, що кожне таке збиття – це порятунок людей та інфраструктури.

Також глава держави висловив упевненість, що Україна зробить Європу сильнішою, ніж будь-коли. За словами Зеленського, нині триває максимально активна робота, щоб “не залишилося жодної перешкоди для нашого вступу у Європейський Союз”.

– Я впевнений, що хоч би як розвивалися події у світі, в інших наших партнерів і в Америці, та будь-де іще, все одно єдність перемагатиме. Єдність, а не розділення. Єдність, а не заклики до самоізоляції, – сказав він.

Він подякував усім за допомогу Україні та за спільні дії у захисті наших європейських цінностей: усім від Вашингтона до кожної столиці світу, у якій цінують людей і життя.

1 листопада окупанти атакували безпілотниками на Полтавщині НПЗ у Кременчуці. Внаслідок влучання виникла пожежа. Уночі 1 листопада українська протиповітряна оборона знищила 18 із 20 дронів Shahed-136/131, а також керовану ракету Х-59.

Х-59 та частину дронів окупанти запустили з Курської області РФ, решта ударних БпЛА атакували з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарська РФ.

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